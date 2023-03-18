Samanyolu Haber /Gündem / Rusya’dan hipersonik füzeleri yaygınlaştırma kararı /18 Mart 2023 16:53

Rusya’dan hipersonik füzeleri yaygınlaştırma kararı

Rusya, mevcut hava savunma sistemleri ile durdurulamayan, ses hızından 5 ila 7 kat daha hızlı hipersonik füzeleri denizaltılara konuşlandırıyor.

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SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA


Deniz Kuvvetleri Komutanı Nikolay Yevmenov, stratejik dahil tüm denizaltıların hipersonik silahla donatılacağını duyurdu.

Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarda bulunan Yevmenov, ikinci nesil denizaltılarda Kalibr seyir füzelerinin testlerinin başarıyla yapıldığını, şu anda stratejik denizaltılar da dahil neredeyse tüm çalışan denizaltıların bu füzelerle donatılacağını bir sonraki adımın ise denizaltıların hipersonik füzelerle donatılması olduğunu söyledi.

Rusya Donanması’nın yaklaşık 10 ana denizaltı projesine ve bunların modifikasyonlarına sahip olduğunu söyleyen Yevmenov, öte yandan denizaltıların birleştirilmesi ve proje sayısını azaltma sürecini başlattıklarını bunun üretim sistemini basitleştirmek ve işletme, onarım ve imha maliyetlerini azaltmak için gerekli olduğunu belirtti.

Rusya 2018’den beri geliştirdiği Kinjal ve Avangard füze sistemine, 2021’den beri ise gemi ve denizaltılarda kullanılan Tsirkon hipersonik füzelere sahip.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın bu kararı hipersonik füzeleri çok geniş şekilde yaygınlaştırmış olacak. Ukrayna’daki savaş sırasında hipersonik füzelerin kullanıldığını da artık biliniyor. Bakanlık, hipersonik füzelerin, 'düşmanın yüksek düzeyde korunan özel hedefleri yok etmede yüksek verimlilik sergilediğini' duyurdu.
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