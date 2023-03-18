Yeni Bir Nefes: Hizmet Danmark Derneği açılış gecesi

Değişim süreci için, ilk adım olarak; gençlerden, iş adamlarından, eğitimcilerden, ilahiyatçılardan, hukukçulardan, mentörlerden ve yerel kesimden oluşan bir ‘think tank’ çalışma komitesi oluşturulmasının yanı sıra, demokratik ve ortak akıl hedefli bir süreç izlenildi. Bir seneden fazla devam eden çalışmanın akabinde, herkese acık bir anket çalışmasında, yeni derneğin ismi halk tarafından Hizmet Danmark olarak teklif edildi. Son olarak yapılan olağan üstü genel kurul toplantısında, yeni isim, yenilenen tüzük ve seçilen yeni bir yönetim kurulu ile, dernek hayata gözünü açmış oldu.









Olağan üstü genel kurul toplantısında, değişim sürecinin takvimi sunulmakta.





Hizmet Danmark Derneği nedir:



Hizmet Danmark, gönüllüler hareketinin değerlerini ve temel prensiplerini diyalog çalışmaları vesilesiyle, aktif bir şekilde harekete geçirmekte. Derneğin yönetim kurulu, sekretarya ve çalışma grupları, topluma faydalı ulusal ve uluslararası projeler üretmektedir.

Dernek, kendi bünyesi altında kurmuş olduğu Atlasia Yayınevi ve Danca yayınlanan Atlasia Kids dergisi, ocak ayından itibaren Danimarka’da yaşayan Müslüman toplumu için yayın hayatına başlamıştır. Buna ek olarak, Danca Risale ve makaleler, çeviri ekibi tarafından gençlerin istifadesine sunulmaktadır.





Hizmet felsefesini anlatan www.hizmetstudier.dk ve www.mennesketogislam.dk sayfaları, yine Danca olarak yerel halka bir hizmet olarak sunulmaktadır.

İnsan hakları faaliyetleri yürüten, Türkiye’de ve tüm dünyada bu alandaki ihlallerini duyurmak için projeler oluşturan İnsan hakları çalışma grubu; paneller, belgesel gösterileri ve sponsorluk çalışmaları yürütmektedir.





Eğitim ve mentorlük çalışma grubu, gençlere, evrensel değerleri kazandırma adına farklı sosyal etkinlikler gerçekleştirmektedir. Haftalık ders yardımları, sene içinde okuma kampları ve sosyal aktiviteler, gençler arasında yoğun ilgi görmekte.





Dini aktivite adı altında oluşturulan çalışma grubu ise, kendi alanında sohbetler, kamplar ve seminerler düzenlemekte.

Dinler arası ve kültürler arası diyalog çalışma grubu ise farklılıklardaki güzellikleri keşfetmek adına ortak diyalog projeleri geliştirmektedir.





Hizmet Danmark Açılış Gecesi yoğun ilgi gördü:

Kasım ayı, 2022 yılında, gençlerden oluşan bir ‘iç dizayn’ ekibi ve ‘program koordine’ komitesi, derneğin iç tasarım olarak yeniden düzenlenmesi ve program hazırlıklarıyla alakalı bir çalışma başlattı.





Açılış konuşması







14 Mart 2023 tarihinde yapılan Hizmet Danmark açılış gecesine, yüzden fazla misafir teşrif buyurdu. Davetliler arasında Hizmet Danmark üyeleri ve gönüllüleri olmakla beraber, ulusal ve uluslararası insani yardım kuruluşları, Danimarka Kiliseler Birliği Başkanı, Ortodoks kiliseler papazı, eğitim camiasından öğretmenler ve genel müdürler, Applied Scholastic Danimarka ve Avrupa Başkanları, Scientology Kilisesi komünikasyon müdürü, hukuk danışmanları, sanat dünyasından müzisyenler, iş adamları ve mezunlarda bulunmaktaydı.





Misafirlerin yemek eşliğinde tanışmaları







Kanun ve piyano müzikali ile yapılan açılış, Hizmet değerlerinin ve global çaptaki çalışmalarının anlatıldığı kısa filmlerin akabinde, Hizmet Danmark’ın yapılanma süreci, çalışmaları ve hedefleri misafirlere sunuldu. Açılış yemeğine ve tanışma safhasına geçilmeden önce, derneğin kendine öz ve profesyonel olarak üzerinde çalışmış olduğu logo tasarımı olarak bilinen ‘kelebek efekti’ sunumu katılımcıları büyüledi.









Kanun ve piyanı müzikali ile yapılan açılış





Hizmet Danmark Derneği yeni organizasyon yapılanması ile, global perspektif dahilinde olan Danimarka değerlerini ve Hizmet değerlerini göz önünde bulundurarak, yetişmiş olan genç nesil ve geleceğin nesillerini kapsayacak projelerle yoluna daha emin adımlarla devam etmeyi hedeflemekte. Yapılan çalışmalarla alakalı www.hizmet.dk ve Hizmet Danmark Facebook, Instagram ve Twitter hesapları aktif olarak kullanılmakta ve takipçilerimize önerilmektedir.



