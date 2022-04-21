Rusya’dan kritik hamle: Kıtalararası balistik füzeyi test etti

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Sarmat füzesinin Arhangelsk bölgesinden fırlatılarak, Kamçatka’da bulunan hedefi vurduğu belirtildi.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, fırlatma denemesine ilişkin yaptığı açıklamada, Sarmat’ın Rusya’nın güvenliğini temin edeceğini belirterek, “Bu silah, saldırgan söylemlerin hararetiyle bizi tehdit etmeye çalışanları bir kez daha düşündürtecek.” ifadesini kullandı.





SARMAT FÜZESİ





Rusya, 1988’den beri envanterinde bulundurduğu, Batılı devletlerin “Şeytan” olarak nitelendirdiği kıtalararası balistik füze Voyevoda’nın yerine koymak üzere Sarmat’ı geliştirdi.





2010’dan beri üzerinde çalışılan, Voyevoda’dan daha fazla nükleer başlık taşıyabilen, daha yüksek menzile sahip füzenin, Kuzey ve Güney Kutuplarını geçerek hedefe ulaşabilme kabiliyeti bulunuyor.





Sarmat’ın, yaklaşık 200 tonluk ağırlığı ve kısa süreli aktif uçuş özellikleriyle mevcut füze savunma sistemleri tarafından engellenmesinin imkânsız olduğu ileri sürülüyor. Askeri uzmanlar, Sarmat’ın 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğunu belirtiyor.