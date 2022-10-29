Samanyolu Haber /Dünya / Rusya Herson'da sivilleri boşalttı /29 Ekim 2022 11:40

Rusya Herson'da sivilleri boşalttı

Ukrayna ordusundan bir saldırı bekleyen R?usya yetkilileri, Herson şehrinin güneyinden sivillerin tahliye edilmesi operasyonunun tamamlandığını açıkladı.

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E?n az 70 bin kişi Dinyeper Nehri'ni geçerek şehirden ayrıldı.

İşgal yetkilileri sivillerin "Rusya'nın güvenli bölgelerine" gönderildiğini söyledi.

Buna Ukrayna'nın, Rusya işgali altındaki toprakları da dahil.

U?krayna bunun zorunlu tahliye olduğunu iddia ediyor.

"?Herson'u savunmaya hazırlanıyoruz" diyen Rus komutan Aleksandr Khodakovsky, bunu kolaylaştırmak için sivillerin şehirden çıkarıldığını ifade etti.

Herson bölgesi; Donetsk, Luhansk ve Zaporijya gibi Rusya'nın düzenlediği ve uluslararası toplumun tanımadığı referandumların ardından 30 Eylül'de ilhak etmişti.

B?ölgedeki Herson şehri de Rusya askerlerinin Ukrayna topraklarına girmesinden kısa bir süre sonra işgal edilmişti.

Fakat geçen haftalarda Ukrayna kuvvetleri, Dinyeper'in batı kıyısındaki toprakları yeniden ele geçirdi.

Ukrayna yetkililerine göre c?ephe, şehirden 30 kilometre uzaklıkta.

R?usya, Ukrayna tarafından yakın zamanda bir saldırı beklediklerini söylüyor.

Ancak U?krayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov karşı saldırının zor olduğunu, sert zemin koşulları ve yağmurlu hava nedeniyle tekerlekli ordu araçlarını kullanmanın zorlaştığını söyledi.

R?usya'nın Herson'a vali olarak atadığı Vladimir Saldo da 150 ila 170 bin arası sivilin şehirde kaldığını söyledi.

Ş?ehrin savaş öncesi nüfusu 300 bindi.
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