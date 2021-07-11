Samanyolu Haber /Dünya / Rusya ile ABD Karadeniz semalarında karşı karşıya geldi /11 Temmuz 2021 22:55

Rusya ile ABD Karadeniz semalarında karşı karşıya geldi

Rusya ile ABD savaş uçaklarının Karadeniz üzerinde karşı karşıya geldikleri belirtildi. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus savaş uçaklarının 2 ABD savaş uçağın sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havalandığı bilgisi paylaşıldı.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 uçağın Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havalandığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nden yapılan basın açıklamasında, Güney Askeri Bölge’de görev yapan Su-30SM ve Su-27 avcı uçaklarının ABD Hava Kuvvetlerine ait EP-3E Ares ve CL-600 Challenger uçaklarının Karadeniz üzerinde sınır ihlalinde bulunmasını önlemek için havaya kaldırıldığı belirtildi.

"HAVA HEDEFLERİ TESTİP EDİLDİ"

Rusya’ya ait hava kontrol radarlarının Karadeniz hava sahasında sınıra yaklaşan hava hedefleri tespit ettiklerine dikkat çekilen açıklamada, “Hedeflerin tanımlanması ve Rusya sınırını ihlal etmelerinin önlenmesi amacıyla Güney Askeri Bölge hava savunma nöbetçi birimlerden Su-30SM ve Su-27 avcı uçakları havaya kaldırıldı” ifadelerine yer verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya ile ABD Karadeniz semalarında karşı karşıya geldi Sonraki Haber >>

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Ömrünü insanlığa adayan bir abide…

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye “Serok” göndermesi

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Eski il başkanı Erdoğan’ı işaret etti

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:17:58