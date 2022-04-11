Samanyolu Haber /Gündem / "Rusya-Türkiye ilişkileri bozulabilir" /11 Nisan 2022 23:23

"Rusya-Türkiye ilişkileri bozulabilir"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği yerde kalıcı olması halince bu durumun ileride Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden gerilim çıakrtabilecek bir konuma gelebileceğine dikkat çekti.

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Rusya'nın Ukrayna'da aldığı poziyonu Karadeniz'deki yeni dengeler bağlamında değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Doğan Aydal Rusya'nın Ukrayna'da ele geçirdiği yerde kalıcı olması halince bu durumun ileride Türkiye ile Rusya arasında Karadeniz üzerinden gerilim çıakrtabilecek bir konuma gelebileceğine dikkat çekti.

İşte Aydal'ın o açıklaması:

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali mevcut şekli ile kalırsa, Ukrayna’ya sadece karada toprak kaybettirmeyecek, Karadeniz’de hükümran olduğu kıta sahanlığının önemli bir kısmını da kaybettirecektir.  Malum olduğu üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukukuna göre devletlerin kıta kenarlarından itibaren denizlere doğru olan 200 millik kısım “Özel Ekonomik Zon” larıdır. Denize doğru olan bu 200 millik kısım diğer ülkelerin 200 millik alanları ile çakışıyorsa ülkeler anlaşmak mecburiyetindedirler. Kırım’ın en güney ucuyla Kastamonu-Abana arasındaki mesafe sadece 164 mildir.

Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı yasal olmayan bir şekilde ilhakı Ukrayna’ya çok şeyler kaybettirmişti. Ukrayna, Deniz Kuvvetlerini güçlendirmek için yaptığı tesislerin yanısıra  Ukrayna Doğalgaz-Petrol şirketi olan NAFTOGAZ Kırım’daki bütün yan kuruluşlarını ve milyarlarca dolarlık ekipmanlarını da Rusya’ya terketmek zorunda bırakılmıştı. Naftogaz, Kırım olayından sonra bile Ukrayna kıta sahanlığı içinde kalan ve Romanya’da keşfedilen “Neptün” ve Türkiye’nin bulduğu “Tuna 1” doğalgaz sahasının kuzeyinde 32 ruhsat alanında Doğalgaz araştırması yapıyordu.

Mevcut işgalin son haritasına yakından bakıldığında, Rusya’nın Azak denizinin bütün kıyılarını işgal ederek Azak denizini Rus denizi yaptığı görülmektedir. Bu işgalin ve yeni çizilecek kıta sahanlığı sınır haritasının Ukrayna’yı etkileyen çok önemli yönlerinin yansıra, Karadeniz Kıta sahanlığında, NATO üyesi olan Türkiye, Romanya hatta Bulgaristan olmak üzere Batı yanlısı Gürcistan’ı da etkileyecek pek çok yönü bulunmaktadır. Özellikle Romanya-Rusya; Rusya-Türkiye; Ukrayna-Romanya sınırlarının tartışmalı olacağı düşünülmektedir. Rusya’nın Romanya Ukrayna arasında bulunan Yılan Adasını (Bile Bine) işgali de bu problemleri daha karmaşık hale getirecektir.

TPAO ile ortak olarak iş yapan ve belli ruhsat alanlarına sahip Exxon Mobil ve PetroBras şirketlerine verilen ruhsat alanlarının mülkiyetlerinin de değişme ihtimali olması ayrıca düşünülmesi gereken önemli bir konudurRusya'.

Eski Kıta sahanlığı harita alanlarında bile Türk balıkçılarının Rus Balıkçılarıyla birçok problem yaşadığı bilinmektedir. Yeni harita gerçekleştiğinde, Rusya ile komşu olacağımız sınırlarda sadece doğalgaz petrol muhtemel alanları sebebiyle değil, balıkçılık konularında da birçok yeni problemin oluşması kaçınılmaz olacaktır. Bazı konularda Ukrayna ile anlaşmak çok kolayken, Rusya ile anlaşmanın kolay olmayacağı rahatlıkla tahmin edilebilir.

Başta Cumhurbaşkanımız ve Dış İşleri Bakanlığımız olmak üzere, ilgili bütün yetkililer, çok yakın bir zamanda karşımıza çıkması kaçınılmaz olan bu probleme şimdiden hazırlıklı olmalıdır.
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