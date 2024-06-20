Samanyolu Haber /Dünya / Rusya, Ukrayna’nın içlerini vurmaya devam ediyor /20 Haziran 2024 16:31

Rusya, Ukrayna’nın içlerini vurmaya devam ediyor

Rus ordu birliklerinin Ukrayna’nın farklı şehir ve bölgelerine saldırıları devam ediyor. Dün gece saatlerinde Kiev'e füze ve drone'larla saldırı gerçekleşti.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Kiev saatiyle 03:30 civarında tüm Ukrayna'da bir hava saldırısı alarmı duyuruldu; başkentte bu uyarı yaklaşık iki saat sürdü. Ukrayna savunma Bakanlığına göre, Rus ordusu güney yönünden 55 seyir füzesi ateşledi. Füzelerle eş zamanlı olarak insansız hava araçları da Kiev'e uçtu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı tüm hava hedeflerinin vurulduğunu bildirdi.  Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'nın dört bölgesindeki enerji tesislerine saldırdığı da gelen bilgiler arasında. Rus ordusu, saldırılarda dronların yanı sıra seyir füzeleri de kullandı.

Dnepropetrovsk’da üç kişi hayatını kaybetti

Dnepropetrovsk bölgesinde ise üç kişi hayatını kaybett.  Dün gece Rus ordusu 11 İHA ile bölgeye saldırdı ve bunların tamamı hava savunma sistemi tarafından düşürüldü. Düşen şarapnel parçaları üç kişinin hayatına neden oldu.

Ukrayna İHA’larla cevap vermeye çalışıyor

Buna mukabil dün gece Ukrayna insansız hava araçları Rusya'nın çeşitli bölgelerine saldırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, hava savunma sistemleri Adıge Cumhuriyeti topraklarında altı, Bryansk bölgesinde üç, Krasnodar Bölgesinde üç ve Rostov, Belgorod ve Oryol bölgelerinde birer İHA'yı imha etti.

Adıgey'in Takhtamukay ilçesine bağlı Enem köyünde bir petrol deposunda drone saldırısı sonucu yangın çıktı. Tambov bölgesi yetkilileri de drone saldırısını doğruladı. Yetkililere göre bir kişinin öldüğü Krasnodar bölgesinde de patlamalar duyuldu. Rusya Savunma Bakanlığı 15 İHA'nın düşürüldüğünü  bildirdi.
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