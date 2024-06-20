AB, Rusya'ya yönelik 14'üncü yaptırım paketinde anlaştı

Samanyoluhaber.com - Moskova





Belçika, AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin, Ukrayna'nın tam kapsamlı işgali nedeniyle Rusya'ya yönelik uygulamaya konulan 14'üncü yaptırım paketi üzerinde anlaşmaya vardığını bildirdi.





Kısıtlamalar, öncelikle Rus sıvılaştırılmış doğal gazının (LNG) AB'ye aktarılmasını ve Rus petrolünün alınmasını etkileyecek.





Avrupa Birliği'nin 14'üncü yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedarikine kısıtlamalar getirmeyi planladığı iddia edildi. Buna ek olarak, helyum ihracatına ve çift kullanımlı teknolojilere erişime ilişkin kısıtlamalar, Ukrayna sanat eserlerinin ticaretinin yasaklanması ve 20 gerçek ve 22 tüzel kişiye yönelik yaptırımlar da içerecek.





Avrupa medyası, Macaristan'ın Rusya'ya karşı "pek fazla tören yapmadan" yeni yaptırımlar uygulamayı kabul ettiğini bildirdi. Aynı zamanda, Almanya'nın Rusya Federasyonu'ndaki Avrupaya bağlı kuruluşlara yönelik kısıtlamaların sıkılaştırılmasının tavsiye edilebilirliği konusunda şüphelerinin devam ettiği belirtiliyor.





Yeni yaptırım kararının 24 Haziran'da yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında alınması bekleniyor. Avrupa Birliği, Rusya'ya yönelik bir önceki 13'üncü yaptırım paketini Şubat 2024'ün sonunda uygulamaya koymuştu.





Geçtiğimiz günlerde Financial Times gazetesi (FT) Mayıs ayında Rusya'nın, neredeyse 2 yıldır ilk kez Avrupa'ya gaz ihracatında ABD'yi geride bıraktığını, Avrupa ülkelerine yapılan tüm gaz arzının yaklaşık %15'ini Rusya sağlarken, Amerika Birleşik Devletleri'nin payının %14'ünü oluşturduğunu yazmıştı. Amerika Birleşik Devletleri, Eylül 2022'de Avrupa'nın ana gaz tedarikçisi haline gelmiş, 2023'ten itibaren Avrupa'nın gaz ithalatının yaklaşık %20'sini sağlamıştı.