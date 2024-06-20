Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Yalçın'dan Özel'e 'normalleşme' tepkisi: Kendi ayağına kurşun sıkmaktadır /20 Haziran 2024 16:26

MHP'li Yalçın'dan Özel'e 'normalleşme' tepkisi: Kendi ayağına kurşun sıkmaktadır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alarak siyasette normalleşme' açıklaması yaptı. Yalçın, "Özgür Özel, 'normalleşme' adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir" dedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "siyasette normalleşme" ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan Yalçın, "Seçim rüzgarının verdiği regülatörsüz voltajın, CHP'nin devrelerini yaktığını" söyledi.

"SOLCU MEDYANIN GÜDÜMÜNDE"

"CHP'yi çaptan düşüren anomali, MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir" görüşünü belirten Yalçın, CHP yandaşı "solcu" medyanın partinin güdümünde ve etkisinde olduğunu iddia etti.
 
Yalçın, şöyle devam etti:
"Körle yatan şaşı kalkar misali CHP yönetimiyle aynı refleksleri gösteren solcu basın da MHP ile yatıp MHP ile kalkmaktadır. Şimdi de eski fotoğraflar üzerinden bir 'silah' polemiği başlatılmıştır. CHP, silah simgesi üzerinden kendi eski korkularını beslemekte, şuuraltında yatan vehimlerini kaşımaktadır. MHP, CHP ve yandaş basın tarafından hem normalleşmeye karşı gibi gösterilmekte hem de anormal bir MHP korkusu ve vehmi körüklenmektedir."

"KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKMAKTADIR"

Normalleşmenin, mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dile dolandığını öne süren Yalçın, "Bu yolla MHP'yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Yalçın, "Dün sizin Genel Başkanınız, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli'yi 'sözde normalleşme' sloganıyla ziyaret etmedi mi? Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı?" diye sordu.

Semih Yalçın, şunları kaydetti:
"Demek ki acemi kaptan Özgür Efendinin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş. Nitekim Özgür Özel, 'normalleşme' adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir. Özgür Efendi, hem siyasi liderlerle temas kurmakta hem de onları seviyesizce karalamaktadır. Şimdi soruyoruz CHP'yi yöneten ilkesizlere, nedir bu namertçe algı çalışması? Nedir bu silah zevzekliği? Nedir bu siyasete kan ve kavga doğrama densizliği? Neden diyalog yerine dedikoduyu, çekiştirmeyi seçtiniz? Neden namertliği mertliğe tercih ettiniz? Namertlikle elinize ne geçecek? Ne kazanmayı umuyorsunuz? Peşinen söyleyelim, mert dayanır, namert kaçar. Biz buradayız, yerimizde ve sözümüzde daim duruyoruz. Durmaya da devam edeceğiz. Bakalım, siz ne kadar dayanacaksınız, millet sizin bu hastalıklı siyasetinize ne kadar prim verecek."

"CHP YÖNETİMİ HASTALIK HASTASI"

CHP yönetimini "hastalık hastası" olarak niteleyen Yalçın, "CHP, hakiki normalleşme adımları atmak dururken, husumet ve düşmanlık tohumlarına su vermektedir" ifadesini kullandı.

Yalçın, CHP'nin "anormalleşme" peşinde olduğunu iddia ederek, "CHP, MHP anomalisine yakalanmıştır. Bu anomali, onu büsbütün anormalleştirmektedir. İki parti arasındaki gerginliği sürekli kaşıyarak ne CHP yöneticilerinin, ne de solcu basının eline geçecek bir şey vardır. Buradan CHP'ye ekmek çıkmaz" değerlendirmesinde bulundu.

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