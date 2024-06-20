MHP'li Yalçın, Özgür Özel'i hedef aldı, 'siyasette normalleşme' açıklaması yaptı

BirGün'de yer alan habere göre Özel ve CHP'ye ilişkin uzun bir yazılı açıklama yapan Yalçın, normalleşme sürecinin 'yanlış algılandığını', Özgür Özel'in ise CHP'yi yönetemediğini öne sürdü.





CHP yönetiminin ne yapacağını bilmeden hem kendi camiasına hem de topluma büyük bir endişe, dehşet ve vehim havası yaydığını savunan Yalçın, “Yandaş basın da sahilden attığı çığlıklarla CHP’yi yönetenlerin karmaşık hislerini kamçılayıp kaşıyarak psikolojik olumsuzlukları büsbütün arttırmaktadır. CHP, korku ve vehimlerinin esiri olmuştur” dedi.





“Bu gidişle Özgür Efendi, gemisini batıran kaptan olacaktır. Oysa CHP Türk siyasetinin asırlık çınarı ve Cumhuriyet’in kurucu unsurudur. Onu Gazi Mustafa Kemal kurmuş ve milletin hizmetine amade kılmıştır. Ne yazık ki bugünün CHP’si Atatürk’ün yolundan çıkmış, aşırı sola sapmış, buda yetmezmiş gibi DEM’le işbirliği içine girmiş durumdadır. CHP; milletin çıkarlarını değil, teröristlerin ve bölücülerin sözde haklarını savunan bir parti hâline gelmiştir. Özgür Özel’in CHP’si; şehitlerimizin yakınlarına, Diyarbakır annelerine değil; şer cephesindeki Demirtaş’a, Kavala’ya, servis yapmaktadır. Koca CHP, ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenlerin avukatlığını yapma derekesine indirilmiştir.”





“Yerel Seçimler rüzgârının verdiği regülatörsüz voltaj, CHP’nin devrelerini yakmıştır. Normalleşme adı altında sergilenen anormallikler, CHP’nin pençesinde düştüğü siyasi anomalinin tezahürüdür. CHP’yi çaptan düşüren anomali; MHP korkusunu, MHP endişesini ve vehmini de beslemektedir” derken medyaya da yüklendi. ‘CHP’nin yandaşı solcu medya’ olarak tanımladığı basın kuruluşlarının CHP’nin etkisinde ve güdümünde olduğunu savunan Yalçın, “Körle yatan şaşı kalkar misali CHP yönetimiyle aynı refleksleri gösteren solcu basın da MHP ile yatıp MHP ile kalkmaktadır.”





Yalçın, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile kendisinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye silah hediye etmesi üzerine başlayan tartışmaları ve açıklamaları da hatırlatarak “Şimdi de eski fotoğraflar üzerinden bir ‘silah’ polemiği başlatılmıştır. CHP, ‘silah’ simgesi üzerinden kendi eski korkularını beslemekte, şuuraltında yatan vehimlerini kaşımaktadır” ifadelerini kullandı.





MHP’nin CHP ve CHP’ye yakın olduğu iddia edilen basın kuruluşları tarafından normalleşmeye karşı gibi gösterildiğini anormal bir MHP korkusunun körüklendiğini belirten Yalçın, “Esasen, CHP açısından normalleşmenin ne demek olduğunu tarif eden de, bilen de yoktur. Normalleşme; mevhum, temelsiz ve soysuz bir kavram olarak dillere dolanmıştır. Bu yolla MHP’yi yıpratacağını sanan CHP, aslında kendi ayağına kurşun sıkmaktadır” dedi.





Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelttiği hakaret içeren eleştirilerine devam etti.Özgür Özel’in 'CHP’yi taşıyamadığını' ve 'kıyamete sürüklediğini' savunan Yalçın, "CHP, politika ummanında oradan oraya sürüklenmekte, boyundan büyük dalgalarla boğuşmaktadır” dedi.Özgür Özel’in CHP’nin başında 'sakil ve eğreti durduğunu' söyleyen Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:Yalçın şöyle devam etti:Özel’in normalleşme gündemiyle Bahçeli’yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Yalçın, şunları kaydetti:“Taraflar, görüşmeden olumlu intibalarla ayrılmadı mı? Demek ki acemi kaptan Özgür Efendinin derdi başkaymış. Gayesi üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş. Nitekim Özgür Özel; normalleşme adı altında önce kapı kapı gezmekte, sonra da gezdiği kapılarla ilgili kenar mahalle dedikoduları üretmektedir. Özgür Efendi hem siyasi liderlerle temas kurmakta, hem de onları seviyesizce karalamaktadır.”