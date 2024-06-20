Mehmet Şimşek’ten enflasyon için yeni tarih ve tahmin

Şimşek, ayrıca Türkiye'nin neden BRICS'e üye olmadığına ilişkin gelen bir soruyu, Türkiye'nin ana ortağının Avrupa Birliği (AB) olduğu ve AB'den ayrılamayacağı şeklinde yanıtladı.





BirGün'de yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.Chatham House toplantısında yatırımcılarla buluşan Şimşek, Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalar yaptı.Ekonomim’de yer alan habere göre Bakan Şimşek, "Enflasyon bu yıl düşük 40'lı ya da yüksek 30'lu seviyelere inebilir. Gelecek yıl 10'lu seviyelerin ortasında ve bir sonraki yıl da tek haneli seviyelere gerileyebilir” dedi. Şimşek, “Piyasalar da oluşturduğumuz programın enflasyonu dizginlememizi ve düşürmemizi sağlayabileceğine inanmaya başlıyor” ifadelerini de kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da bulunan Şimşek'in bugün başlayan temasları, cuma gününe kadar devam edecek.Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yatırımcılarla buluşacak.Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.Ayrıca dünyanın önde gelen düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki üst düzey katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.Bakan Şimşek, göreve geldiği günden beri Avrupa, Orta Doğu ve ABD'de yatırımcı toplantılarına katılarak, ülkenin ekonomik programını ve yatırım fırsatlarını anlatıyor.