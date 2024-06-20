Hizbullah'tan İsrail'e gözdağı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne tehdit

Nasrallah, bu durumda Kıbrıs Cumhuriyeti’ni "savaşan bir taraf" olarak göreceklerini ve buna göre tutum sergileyeceklerini belirtti.



BBC Türkçe'de yer alan habere göre İsrail’in Kıbrıs’ta sürekli askeri tatbikat yaptığını vurgulayan Nasrallah, Lübnan’a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs’ın havaalanlarının ve üslerinin kullanılacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını kaydetti.



Nasrallah bu açıklamaları, İsrail ordusunun 11 Haziran’da Lübnan’ın güneyine düzenlediği hava saldırısında öldürülen Hizbullah komutanı Talib Sami Abdullah için düzenlenen anma törenine video-konferansla katılarak yaptı.



Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise İsrail ve Hizbullah arasında taraf tutmadıklarını söyledi.



Hristodulidis, "Kıbrıs sorunun değil, çözümün parçasıdır" dedi, ülkesi üzerinden Gazze'ye insani yardımların aktarıldığını hatırlattı.



Kıbrıs Cumhuriyeti geçmişte zaman zaman İsrail ordusunun tatbikatlarda hava sahasını kullanmasına izin vermişti.



Kıbrıs Cumhuriyeti yönetiminin kontrolünde olmayan adadaki iki İngiliz üssü (Ağrotur ve Dikelya) ise geçmişte Suriye ve Yemen'de düzenlenen çeşitli saldırılarda kullanılmıştı.



'İsrail'le topyekûn savaşın kuralı ve sınırı olmaz'



Öte yandan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah İsrail'i de, topyekûn bir savaşa girmeleri halinde bu savaşın kendileri için "herhangi bir kuralı ve sınırı olmayacağı" yolunda uyardı.



Nasrallah, Hizbullah'ın topyekûn bir savaş peşinde olmadığını vurguladı, "Ancak eğer böyle bir savaş çıkarsa İsrail'deki hiçbir yer roket ve SİHA (silahlı insansız hava aracı) saldırılarına karşı güvende olamaz" dedi.



İsrail-Hamas savaşının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah da zaman zaman İsrail'e yönelik saldırılar düzenliyor.



İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Salı günü Hizbullah'ı uyarmış, örgütle topyekûn bir savaşa girilip girilmeyeceğine yönelik kararı yakında alacaklarını söylemişti.



İsrail ordusu da, Lübnan'da askeri harekat düzenlenmesine yönelik operasyonel planların onaylandığını açıklamıştı.



Hizbullah’ın yayımladığı İsrail videosu



Hizbullah, 18 Haziran’da İsrail'in kuzeyindeki askeri ve sivil bölgeleri de içerdiği iddia edilen net ve renkli görüntülerin yer aldığı bir video yayımladı. Video, İsrail ve Arap medyasında da geniş yer buldu.



Al-Manar TV kanalı aracılığıyla yayımlanan video ile birlikte Hizbullah, İsrail’in kuzeyindeki askeri ve sivil alanlar da dahil birçok “hassas” noktayı tespit ettiğini söyledi. Örgüt, bunun “çekilen başka görüntülerin ilk bölümü olduğunu” dile getirdi.



BBC İzleme Servisi’nin aktardığına göre, Beyrut merkezli Hizbullah yanlısı Al-Mayadeen TV, videonun kuzeydeki Hayfa ve çevresindeki petrol rafineri tesislerini, askeri fabrikaları göstermesi açısından “oldukça önemli olduğunu” aktardı.



Al-Joumhouria gazetesi ise 9 dakikalık videonun, 7 Ekim’den beri İsrail ve Hizbullah arasındaki sınır ötesi çatışmalara diplomatik bir çözüm bulmak için çalışan ABD elçisi Amos Hochstein'ın Lübnan ziyaretine denk geldiğine dikkat çekti.



Al-Liwaa gazetesi Hochstein'ın İsrail hükümetine Hizbullah'ın sınır bölgesindeki eylemlerinin ancak Gazze savaşının sona ermesinin ardından duracağını ilettiğini bildirdi.



Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ise Hizbullah’ın İsrail'e "çeşitli mesajlar gönderdiğini" söyledi. Kanalın Lübnan'daki muhabiri Ali Hashem, görüntüleri çeken insansız hava aracının İran yapımı Muhajer 4 modeli olduğunu söyledi.



Hashem, sosyal medya platformu X’te yaptığı bir paylaşımda, "Kaynaklarıma göre Hochstein Lübnan tarafına açık bir tehdit savurdu" diye yazdı.



İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan da görüntülerle ilgili yayımladığı haberde Hashem'in yorumlarına yer verdi.



Haberde ayrıca Hayfa Belediye Başkanı Yona Yahav'ın Hizbullah’ın yayımladığı görüntülerin Hayfa sakinlerine ve genel olarak İsrail'in kuzeyine yönelik "psikolojik bir terör" olduğu yönündeki eleştirisine de yer verildi.



"Bu çok ciddi bir durum, başbakandan bu duruma bir çözüm bulmasını talep ediyorum" diyen Yahav, İsrail Genelkurmay Başkanı ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı’nı da savaşın başlamasından bu yana Hayfa'yı ziyaret etmedikleri için eleştirdi.



İsrail'de yayın yapan Ynet haber sitesi, “görüntüleri kaydeden silah teçhizatı bulunmayan insansız hava aracının Hizbullah tarafından fırlatılan üç insansız hava aracından biri olduğunu” ve “durdurulmasının paniğe ve olası hasara neden olabileceği için bölge sakinlerini tehlikeye atmamak amacıyla vurulmadığını” bildirdi.



Haberde, insansız hava aracının patlayıcı taşıma ihtimalinde düşürüleceği belirtildi.