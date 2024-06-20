Mekke'de 52 dereceye çıkan sıcaklıklar yüzünden yüzlerce kişi hayatını kaybetti

AFP haber ajansı en az 900 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı.



Reuters ise 562 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



AFP'nin Arap diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre ölümlerin büyük kısmı sıcak çarpması sonucu gerçekleşti.



Suudi Arabistan'a sevdiklerini ve yakınlarını bulmak için çok sayıda kişinin gittiği aktarılıyor.



AFP'ye konuşan bir Mısırlı yetkili, 1.400 Mısırlının yakınları için kayıp başvurusunda bulunduğunu söyledi.



Türk medyasında hayatını kaybedenler arasında 23 Türk vatandaşı bulunduğu aktarıldı.



Basına yansıyan haberlere göre bu ölümlerin büyük kısmı kalp damar hastalıkları ve enfeksiyona bağlı hastalıklardan kaynaklı.



BBC Türkçe'nin Türkiye'nin Cidde'deki Başkonsolosluğu'nun Hac dönemi için oluşturduğu özel kriz hattından edindiği bilgiye göre henüz hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespiti ve aile yakınlarına bildirim süreci devam ediyor.



Ölü sayısının bu yüzden bilinmediğini aktaran yetkililer, ölümlerin büyük kısmının kalp krizinden kaynaklandığını söylüyor.



Reuters'a konuşan ve Pakistan'dan Hac için gelen Vilayet Mustafa, "Çok zorludu, insanların dayanamayacağı kadar sert bir sıcak vardı" dedi.



Ölenler arasında Tunus, İran, Senegal ve Endonezya vatandaşları da var



Tunus haber ajansı Tunis Afrique Presse, Salı günü yaptığı açıklamada Hac sırasında 35 Tunus vatandaşının hayatını kaybettiğini, ölümlerin büyük kısmının sıcak havadan kaynaklandığını duyurmuştu.



İran'a ait İRİNN haber kanalı ise 11 İran vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 24 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.



Agence de Presse Sénégalaise, 3 Senegal vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirirken Endonezya Sağlık Bakanlığı da 144 Endonezya vatandaşının öldüğünü duyurmuştu.



Geçtiğimiz yıllarda Hac sırasında izdiham ve çadırlarda çıkan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenler olmuştu.



Bu yıl hacı adayları için en büyük zorluk, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1,5-2 derece üzerinde olmasıydı.



Pazartesi günü Mekke'deki Ulu Cami'de sıcaklığın 51,8 dereceye ulaştığı belirtiliyor.



Hac ibadeti giderek daha tehlikeli hale geliyor



Suudi yetkililer bu süreçte hacı adaylarına şemsiye kullanmalarını, bol su içmelerini ve günün en sıcak saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınmalarını tavsiye etmişti.



Ancak Cumartesi günü Arafat Dağı'nda yapılan dualar da dahil olmak üzere Hac ritüellerinin birçoğu gündüz saatlerinde gerçekleştiriliyor ve saatlerce açık havada kalmayı gerektiriyor.



Bazı hacılar yol kenarında hareketsiz cesetler gördüklerini ve ambulans hizmetlerinin zaman zaman yetersiz kaldığını anlatıyor.



Almanya merkezli Climate Analytics enstitüsünde bilimsel danışman olan Carl-Friedrich Schleussner, "Hac ibadeti bin yıldan uzun bir süredir yapılıyor ve buranın iklimi her zaman sıcak oldu" diyor, "Ancak iklim krizi, koşulları zorlaştırıyor" diye ekliyor.



Schleussner, Arafat Dağı'na tırmanış gibi Haccın ayrılmaz duraklarının "insan sağlığı için inanılmaz derecede tehlikeli" hale geldiğini söylüyor.



Hac ibadetinin zamanlaması Hicrî takvime göre belirleniyor ve bu da Hac ziyaretinin her yıl 10 gün geriye kaymasına neden oluyor.



Hac şu anda kışa doğru gerilerken 2040'larda Suudi Arabistan'da yaz mevsiminin zirvesine denk gelecek.



Climate Analytics'te iklim bilimci olan ve Pakistan'da yaşayan Fahad Saeed, "Bu çok ölümcül olacak" diyor.



Saeed ve Schleussner'in 2021 yılında Environmental Research Letters dergisinde yayımladıkları çalışmaya göre, dünyanın sanayi öncesi seviyelerin 1,5 derece üzerinde ısınması halinde, Hacca giden hacılar için sıcak çarpması riski beş kat daha fazla olacak.



Suudi yetkililere göre bu yıl Hacca 1,6 milyonu yurt dışından olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon hacı adayı katıldı.



2015'te Hac ziyareti sırasında çıkan izdiham sonucu 2 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.



Geçen yıl da Hac sırasında en az 240 kişi çeşitli nedenlerle yaşamını yitirmişti.