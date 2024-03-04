Rusya ve Almanya arasındaki telekulak krizi büyüyor

Rusya devlet televizyonu Russia Today'in (RT) Alman Hava Kuvvetleri mensuplarının yaptığı ve Ukrayna'ya Taurus füzeleri yollanması konusunun görüşüldüğü 38 dakikalık bir konuşmayı yayınlamasından sonra Almanya'da başlayan "dinleme krizi" büyüyor.







Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, olayı Rusya'nın Almanya'ya karşı yürüttüğü "enformasyon savaşı" olarak niteleyerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Almanya'da iç siyaseti parçalamaya çalışmakla suçladı. Vakayı "hibrid bir dezenformasyon saldırısı"olarak değerlendiren Bakan Pistorius, Putin'in Almanya'nın kararlı duruşunu baltalamaya çalıştığını ifade etti. "Putin'in tuzağına düşmemeliyiz" diye konuşan Savunma Bakanı, ses kaydının yayınlanması karşısında gösterilen tepkinin sağduyulu olması gerektiğini kaydetti.





DW Türkçe'nin haberine göre Savunma Bakanı Pistorius Moskova'dan yöneltilen ve Almanya'nın Rusya'ya karşı savaş hazırlığında olduğu yönündeki suçlamaları "tamamen absürt" diye reddederken, Berlin'in tek amacının Ukrayna'yı Rusya'nın saldırıları karşısında kendini savunması için desteklemek olduğunu vurguladı.





Muhalefetten gelen ve sorumluların görevden alınmasına ilişkin talepleri de reddeden Savunma Bakanı Pistorius, "şu aşamada bu taleplerin abartılı" olduğu cevabını verdi. Pistorius, öncelikle olayın aydınlatılması, askeri yetkililerin gizli içerikte bilgileri konuşup konuşmadıklarının incelenmesi ve görüşmede hükümet üyelerinin yaygın olarak kullandığı Webex formatının kullanılmasının doğru bir tercih olup olmadığının ortaya çıkartılması gerektiğini söyledi. Bakan Pistorius, yayınlanan konuşma kaydındaki içeriklerin çoğunun zaten kamuoyu ile paylaşılan bilgiler olduğunu da söyledi. Alman Askeri İstihbarat Servisinin (MAD) konuşmaya yönelik soruşturmasının sürdüğünü de tekrarlayan Bakan, önce bu soruşturmanın sonuçlarını beklemek gerektiğini, ancak ondan sonra gerekirse personel açısından karar verilmesi gerektiğini belirtti.





Ana muhalefet blokunu oluşturan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise konuyla ilgili Alman meclisi Savunma Komisyonunun olağanüstü toplanmasını ve parlamentoda araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.







Hristiyan Birlik blokundan Thorsten Frei, "Dinleme skandalı" olarak nitelenen olayın Federal Meclis Savunma Komisyonunda özel bir oturumda ele alınması gerektiğini talep ederken, CSU'nun Federal Meclis'teki Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrint de bir meclis araştırma komisyonu kurulması gerektiğini söyledi. Ancak CDU'lu Milletvekili Frei bu talebe karşı çıkarak, bir araştırma komisyonu için erken olduğunu ifade etti.





Yine Hristiyan Birlik blokundan, ordu kökenli CDU üyesi Roderich Kiesewetter ise Rusya'nın meclisteki vekilleri de dinlediğini tahmin ettiğini belirtti. Kiesewetter, Başbakan Scholz ile yakın çevresine dair yeni kayıtların Moskova tarafından yayınlanmasının an meselesi olduğunu savundu.





Kayıtların yayınlandığı geçen Cuma gününden beri Almanya'da Rusya'nın başka kimleri ve neleri dinlediği yönünde spekülasyonlar da sürüyor.





Gelecek hafta Başbakan Olaf Scholz, konuyla ilgili mecliste vekillerin sorularını cevaplayacak.





Komutanların görüşmeleri yayınlandı



RT'de yayınlanan 38 dakikalık görüşmede, Alman Hava Kuvvetleri (Luftwaffe) Komutanı Ingo Gerhartz'in üç üst düzey ordu mensubuyla Ukrayna'ya olası Taurus füzesi teslimatını değerlendirdiği duyuluyor. Rusya tarafından verilen bilgilere göre 19 Şubat'ta gerçekleşen görüşmede, Taurus füzeleri gönderilmesi ile ilişkili olarak Ukraynalı pilotların eğitimi ve sistemlerin programlanması sürecine verilebilecek destek ile Ukrayna'nın vurması muhtemel hedefler ve ihtimaller de ele alınıyor. Söz konusu görüşmede ayrıca Rus mühimmat depoları ile anakarayı Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'a bağlayan stratejik öneme sahip Kerç Köprüsü'nün de olası hedefler arasında olabileceği belirtiliyor.





Ses kaydından, Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesi yönünde siyasi düzeyde yeşil ışık yakılmadığı da duyuluyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, uzun menzilli Taurus füzelerinin Ukrayna'ya gönderilmesini reddediyor.





Taurus füzeleri tartışması

Ancak hem Ukrayna hem de Almanya'daki koalisyon ortağı Yeşiller ile Hür Demokrat Parti (FDP) ve ana muhalefetteki Hristiyan Birlik, Kiev'e daha fazla askeri yardım için bastırıyor ve sıklıkla bu kapsamda menzil gücü yüksek Taurus füzesi verilmesi için Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan üzerindeki baskıyı artırıyor.





Başbakan Scholz, 500 kilometre menzile sahip füzelerin Almanya'yı savaşa doğrudan taraf yapma riskini taşıdığını belirtiyor. Ayrıca Scholz, Ukrayna'ya askeri yardımlarda sıkı iş birliği yapılan ABD'nin de Rusya'ya karşı savaşta Ukrayna'ya uzun menzilli füze vermediğine dikkat çekiyor. İngiltere ve Fransa'nın da uzun menzilli füze yardımı yapmadığını ve Taurus'un Rusya'daki hedeflere ulaşabilecek kapasitede olduğunu da sıklıkla ifade eden Scholz, ayrıca, bu füzelerin ulaştığı hedeflerin hiçbir yerde ve hiçbir şekilde Alman askerlerle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguluyor. Taurus'a yönelik toplantıya dair ses kaydının tam da tartışmanın hararetlendiği şu dönem yayınlanmasının tesadüf olmadığı yorumları yapılıyor.





İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana pasif bir savunma politikası izleyen Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) sonra Ukrayna'ya en çok yardım yapan ülke konumunda.