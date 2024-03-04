Yerel seçime adım adım gidiliyor : Kesin aday listeleri belli oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler dün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı. Bugün de sandık kurulları oluşturulacak ve daha sonra sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.
Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak ancak bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.
Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek. Listelerin ilanının ardından oy pusulalarının basımı başlayacak.
Seçim takvimi şöyle işleyecek:
21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.
24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.
30 Mart: Seçim propagandası sona erecek.
31 Mart: Oy verme günü.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce de internet sitesinde yurt içi seçmen afişlerinin görsellerini paylaşmıştı.
Yerel seçimlere katılacak partiler
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluş Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İyi Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi
32 ilde oy verme işlemi bir saat erken başlayacak ve bitecek
Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.
Bu iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.
Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklanmıştı.