Yerel seçime adım adım gidiliyor : Kesin aday listeleri belli oldu

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlere katılabilecek siyasi partilerin adayları ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler dün il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edildi. Listeler, il ve ilçe seçim kurulu binalarına asıldı. Bugün de sandık kurulları oluşturulacak ve daha sonra sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek.





Adayların ilanından sonra, adaylıktan istifa, seçim sonuna kadar dikkate alınmayacak ancak bu adaylar seçilirse, istifaları hüküm ifade edecek ve yerlerine kendilerinden sonra gelenler seçilmiş sayılacak.





Ölüm halinde de aynı şekilde hareket edilecek. Listelerin ilanının ardından oy pusulalarının basımı başlayacak.





Seçim takvimi şöyle işleyecek:





21 Mart: Seçim propagandası ve yasakları başlayacak.







24 Mart: Seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

30 Mart: Seçim propagandası sona erecek.

31 Mart: Oy verme günü.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) daha önce de internet sitesinde yurt içi seçmen afişlerinin görsellerini paylaşmıştı.

Yerel seçimlere katılacak partiler Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Hak ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İyi Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi

32 ilde oy verme işlemi bir saat erken başlayacak ve bitecek Yerel seçimlerle ilgili olarak ayrıca, güneşin doğuş ve batış saatlerindeki farklılık dikkate alınarak 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.

Bu iller; Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis.

Diğer illerde ise oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak açıklanmıştı.



