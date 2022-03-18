Rusya'da Burger King krizi





Burger King'in bağlı olduğu Restaurant Brands International'in Rusya'daki 800 restoranını Alexander Kolobov adındaki ortağı işletiyor.





Restaurant Brands International Genel Müdürü David Shear, şirket personeline yazdığı mektupta "Rusya'daki ortağımızdan Burger King'in operasyonlarını askıya balmasını istedik ancak reddetti" ifadesini kullandı.





Shear, ortakları ile yaptıkları "karmaşık" sözleşmeler nedeniyle hemen ortaklıktan çekilmelerinin mümkün olmadığını söyledi.





Ukrayna'nın işgali sonrası pek çok Batılı şirket Rusya'dan çekildi ya da en azından çalışmalarını askıya aldı.





Ancak sayıları az da olsa Burger King ve İngiliz hazır giyim mağazası Marks & Spencer (M&S) gibi bazı markalar, mağazaları isim hakkını alan ortakları tarafından işletildiği için Rusya'dan çıkamıyor.



