Rusya'dan Batı'ya sert tepki: Üslerini vururuz

Rusya Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, savaşta Ukrayna'ya askeri destek veren ülkelerdeki üslerin meşru hedef sayılacağını söyledi.



Devlet haber ajansı RIA'nın haberine göre Kartapolov, savaşta Rusya'ya karşı rol oynayan Ukrayna dışındaki F-16 jetleri ve hava üslerinin vurulabileceğini dile getirdi.



Açıklama, ABD ve bazı Batılı ülkelerin Ukrayna'ya, Rus topraklarına saldırılarda Batı silahlarını kullanma izni vermesinin ardından geldi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta Batı'nın Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimalini dikkate alması gerektiğini söyleyerek "Nükleer doktrinimizi hafife almayın, elimizdeki tüm imkanları kullanmamız mümkün" demişti.



"Batılıların topraklarındaki hedefleri vurabileceğimiz silahlara sahip olduğumuzu anlamaları gerekiyor" diye konuşan Rus lider, Moskova'nın Batılı hedeflere saldırmak amacıyla çeşitli ülkeleri silahlandırabileceği uyarısında da bulunmuştu.

