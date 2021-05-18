Samanyolu Haber /Dünya / Rusya'dan Türkiye'ye bir kötü haber daha /18 Mayıs 2021 08:50

Rusya'dan Türkiye'ye bir kötü haber daha

Umudunu Rusya'ya bağlayan turizm sektörüne bir kötü haber daha geldi. Rusya'nın en büyük havayolu şirketi Aeroflot, Türkiye yönlü uçak biletlerini satıştan kaldırdı.

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Rus haber ajansı Tass'ın aktardığı habere göre, şirketin sözcüsü Mikhail Demin yaptığı açıklamada, "Genel merkezin izin verdiği İstanbul’a haftada iki uçuş dışında, Haziran ayı için satışları durdurduk ve olası iptaller nedeniyle Türkiye’ye tüm uçuşları iptal ettik" dedi.

Başka kararlar verilmesi halinde, şirketin uçuş programını revize etmeye hazır olduğunu dile getiren şirketin sözcüsü, diğer havayolları şirketlerinde olduğu gibi Rus hükümetinin atacağı adımları beklediklerini dile getirdi.

Rusya ile Türkiye arasındaki normal ve charter uçuşları, 15 Nisan - 1 Haziran arasında sınırlandırılmıştı.
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