Rusya ve ABD'den Türkiye'ye 'Pençe Kılıç' uyarısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksander Lavrentiev, "Türk meslektaşlarımızı, Suriye topraklarında aşırı güç kullanımından kaçınmaya ikna etmeyi umuyoruz." açıklamasında bulundu.



Devlet destekli Rus haber ajansı RIA'ya göre Lavrentiev, "Türk meslektaşlarımıza, sadece Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerinde değil, tüm ülke genelinde gerilimin tırmanmasını önlemek için itidal göstermeleri çağrısında bulunacağız." ifadesini kullandı.



Ankara, Taksim'de 13 Kasım'da gerçekleşen ve 6 kişinin hayatını kaybettiği, 80'den fazla kişinin yaralandığı bombalı saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki PKK ve PYD'ye yönelik hava saldırıları düzenlemişti.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (OSDH) verilerine göre, Türkiye'nin bu saldırıları sırasında 37 kişi hayatını kaybetti.



Türkiye, 'Pençe-Kılıç' adını verdiği operasyonda 89 hedefin imha edildiğini bildirdi.



Rusya, Türkiye ve İran arasında Suriye konulu üçlü bir toplantının yapılacağı Kazakistan'ın başkenti Astana'da konuşan Lavrentiev, "Rusya aylardır geniş çaplı bir kara operasyonunu önlemek için mümkün olan her şeyi yaptı." diye konuştu.



Ayrıca Rus özel temsilci, "Kürt meselesine barışçıl bir çözüm bulunması için tüm taraflarla birlikte çalışmaya devam edilmesi" çağrısında bulundu.



Her üç ülke de 2011'den bu yana yaklaşık yarım milyon insanın ölümüne neden olan Suriye'deki savaşın doğrudan ya da dolaylı tarafları konumunda. ŞİDDETİ AZALTIN ABD, Suriye’de ve Irak’ta gerilimin azaltılması çağrısında bulunarak, Irak’ın egemenliğini ihlal eden her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya da devam ettiğini bildirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyine yönelik hava operasyonları ile Türkiye’nin güneydoğusunda yaşanan olaylara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Price, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



“ABD, Suriye ve Türkiye'de meydana gelen sivil can kayıpları dolayısıyla içten taziyelerini ifade eder. Sivillerin korunması ve IŞİD'in yenilgiye uğratılması ortak hedefinin desteklenmesi için Suriye'de gerilimin azaltılması çağrısında bulunuyoruz. Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü koordinasyonsuz askeri eyleme ise karşı çıkmaya devam ediyoruz.”



Pentagon’dan dün yapılan yazılı açıklamada ise, "Hafta sonu boyunca Türkiye'nin Suriye ve Irak'ın kuzeyinde hava saldırıları düzenlediğini ve Suriyeli Kürt güçlerin Türkiye'nin güneyine yeni saldırılar düzenlediğini gördük. Savunma Bakanlığı, Suriye'deki durumu istikrarsızlaştıran ya da Irak hükümetiyle koordine edilmemiş askeri eylemler yoluyla Irak'ın egemenliğini ihlal eden her türlü askeri eyleme karşı çıkmaya devam etmektedir’’ denilmişti.