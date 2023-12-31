Rusya'dan Ukrayna'ya füze misillemesi: 30 kişi hayatını kaybetti

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya füzelerle yılın saldırısını yaptı Ukrayna İHA’larla cevap verdi





Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Dün (Cumartesi) akşam saatlerine Ukraynalı birliklerin Ukrayna Rusya'nın Belgorod şehrini ağır bombardımana tuttu. Ölenlerin sayısı

sayısı 20'ye çıktı.





Ukrayna’nın Kırımdaki Rus deniz üssünü vurması ve bir çıkarma gemisinin ciddi hasar almasının ardından Rusya’nın Cuma günü Ukrayna genelinde yaptığı çok şiddetli karma füze saldırısı gerçekleşti.





Ukrayna’ya savaşın başlangıcından bu yana en büyük hava saldırılarından biri düzenlenmiş oldu. Ukrayna Hava Kuvvetleri sözcüsü Yuri İgnat "Hava savunma monitörlerimizde aynı anda ilk kez bu kadar çok hedef görüyoruz," ifadelerini kullandı.





Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, saldırıda 110 civarında füzenin ve çok sayıda kamikaze dronun kullanıldığını söyledi. Kiev, Harkov, Lvov, Odessa ve Dinyeper'de patlamalar oldu.





Rusya’nın saldırıları cuma sabahı etken saatlerde kamikaze İHA’larıyla başladı. Ardından çok sayıda Rus bombardıman uçağı Ukrayna’nın kritik askeri altyapı tesislerine farklı tiplerde füzeler fırlattı.





Rus askeri uzmanları ve cepheden haber geçen gazeteciler Rusya’nın üç dalgada farklı tiplerde füze ve İHA’lar kullandığı, bu saldırının bu yılın yapılan en büyük saldırılarından birisi olduğunu belirtiyor.





Ukrayna İHA’larla saldırdı





Bunun üzerine dün gün boyu Ukrayna Rusya’ya çok sayıda İHA ile saldırdı.





Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın uçak tipi insansız hava araçları kullanarak Rusya topraklarındaki hedeflere saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.





Açıklamaya göre hava savunma sistemleri bir gecede 32 Ukrayna İHA'sını imha ederek durdurdu.





Savunma Bakanlığı'nın Telegram’dan yayınladığı mesajında Ukrayna saldırılarının detayları verilmedi. Olayda her hangi bir kayıp ve hasar belirtilmedi.





Bryansk bölgesi valisi Alexander Bogomaz, gece Bryansk ve Bryansk bölgesi üzerinde 6 İHA'nın imha edildiğini bildirdi. Kimse yaralanmadı, hasar olmadı.





Akşam karanlığına doğru Belgorod bölgesinde 13 çoklu fırlatma roket sisteminden atılan roketler düşürüldü. Vali Vyacheslav Gladkov'a göre Ukrayna tarafından yapılan çoklu roket saldırısında bir kişi öldü, dört kişi yaralandı ve Belgorod'un su temin sistemi hasar gördü.





Belgorod’da 20 sivil öldü





Dün akşam ise Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod şehrini ağır bombardımana tuttu. Ukrayna ordusunun şehir merkezine düzenlediği saldırı sonucu ölenlerin sayısı 20'ye çıktı.





Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bombardıman sonucu ikisi çocuk 18 kişinin öldüğünü, 4'ü çocuk 111 kişinin de yaralandığını duyurdu. Saldırı, bölgesel hükümet binası ve BelSU Tıp Fakültesi de dahil olmak üzere sivil altyapıya zarar verdi.





Rusya Soruşturma Komitesi’ne göre, Ukrayna ordusunun saldırısı Belgorod'a 40 km uzaklıktaki Harkov bölgesinden çoklu fırlatma roket sistemleri kullanılarak gerçekleştirildi.





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Putin'in talimatı üzerine, Sağlık Bakanı Mihail Muraşko başkanlığındaki bir ekip ve Acil Durumlar Bakanlığından bir grubun mağdurlara yardım sağlamak için şehre uçtuğunu duyurdu.