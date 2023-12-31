Bilirkişi raporundaki şok bilgiler: Oklar MHP'li o isimleri gösteriyor!

T24'ten Asuman Aranca'nın aktardığı rapordaki çizelgeye göre, tetikçi Eray Özyağcı’yı kaçırmakla da suçlanan Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın telefonunun ‘arama, mesajlaşma ve internet arama’ trafiklerini gösteren zaman çizelgesi, Demirbaş’ın olay günü ve ertesinde eski MHP Mersin Milletvekili ve Ülkü Ocakları’nın Sinan Ateş’ten önceki genel başkanı Olcay Kılavuz ile görüştüğünü gösteriyor.







Bilirkişi raporuna göre, cinayetten bir gün sonra, Tolgahan Demirbaş’ın ilk kez gözaltına alındığı gün olan 31 Aralık saat 22.43’te Kılavuz, Demirbaş’a Ankara Bağlıca’da olduğu anlaşılan bir konum gönderiyor. Demirbaş’ın telefonundaki önemli verilerden biri ise, tutuklanan diğer Ülkü Ocakları yöneticisi Emre Yüksel ile yaptığı yazışmalardan elde edildi. Buna göre Demirbaş, “tetikçi Eray Özyağcı’nın olaydan sonra motosikletli kurye tarafından bırakıldığı ilk nokta olan” benzincinin konumunu, cinayetten yaklaşık yarım saat önce Yüksel’e gönderdi. Aynı konum cinayetten sonra tetikçi Eray Özyağcı’yı olay yerinden alıp götüren motokurye Vedat Balkaya’nın telefonunda da bulundu. Olcay Kılavuz, cinayetten yarım saat sonra Tolgahan Demirbaş’ı iki kez aradı. Demirbaş’ın 31 Aralık gecesi Kılavuz’un kullandığı bir evde olduğu, polislerin gözaltı işlemi için geldiği sırada kriz yaşandığı ortaya çıkmıştı. Ancak Demirbaş ifadesinde “Ben bir milletvekilinin evinde yakalanmadım” demişti.





Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de, saat 13.34 sıralarında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ateş’i vuran tetikçi Eray Özyağcı, kendisini olay yerine getiren motokurye tarafından Gölbaşı’ndaki bir noktaya bırakıldı. Buradan araçla alınan Eray Özyağcı, yakalandığı 6 Şubat 2023 tarihine kadar kayıplara karıştı. Olaydan sonra eski Ülkü Ocakları yöneticileri Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel de tutuklananlar arasında yer aldı. Her iki isim de tetikçiyi kaçırmakla suçlanırken, dosyaya giren bilirkişi raporu, cinayette yalnızca ikilinin rolünü değil, o gün ve sonrasında yaşananların fotoğrafını ortaya koydu.





Özellikle Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ın, sildiği verileri kurtarılan telefonundan elde edilenler arasında bulunan ‘zaman çizelgesi’ dökümü, cinayet öncesi ve sonrasındaki organizasyon konusunda önemli bilgiler içeren haberleşme trafiğini gözler önüne serdi. Telefondaki arama, mesajlaşma, internet aramaları gibi tüm trafiği ortaya çıkaran bu çizelge, cinayet sonrası tetikçinin kaçırılmasına ilişkin planlamanın da önceden yapıldığını gösteriyor.





CİNAYETTEN 1 SAAT 15 DAKİKA ÖNCE BAŞLAYAN TRAFİK

Cinayetin işlendiği ve Demirbaş’ın ilk kez gözaltına alındığı 30-31 Aralık 2022 tarihlerine ait trafik dökümleri, bir diğer Ülkü Ocakları yöneticisi Emre Yüksel’in neden tutuklandığını göstermesi açısından da önem taşıyor. Buna göre cinayet günü olan 30 Aralık 2022’de Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel arasındaki ilk telefon trafiği saat 12.20’de, yani cinayetten yaklaşık 1 saat 15 dakika önce başladı. Bu saatte ikili arasında 1 dakika 53 saniyelik bir Facetime görüşmesi yapıldı. 12.26’da Tolgahan Demirbaş, “Aytaç Abi” ismiyle kayıtlı olan ve tetikçinin cinayet öncesinde atış talimi yapması, cinayetten sonra da saklanması için götürüldüğü yer çiftliğin sahibi Aytaç Ataç ile 16 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdi. Hemen peşinden aynı dakikada bir kez daha Emre Yüksel’i arayan Tolgahan Demirbaş, 25 saniye görüştü. Saat 12.53’te bu kez Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş’ı aradı ve 20 saniyelik bir konuşma yapıldı.





TETİKÇİNİN BIRAKILDIĞI KONUM DEMİRBAŞ'IN TELEFONUNDA

Bir dakika sonra Tolgahan Demirbaş, 12.54’te ve ardından 12.58’de Emre Yüksel’e WhatsApp üzerinden bir konum ve fotoğraf içeren mesaj gönderdi. Bilirkişi raporunda, “söz konusu mesajların, tetikçinin cinayetten sonra ilk bırakıldığı nokta olan Gölbaşı-Haymana yolundaki benzinliğin fotoğrafları ve konumu olduğu” tespiti yapıldı.





Tolgahan Demirbaş tarafından silinmesine karşın bilirkişi tarafından kurtarılan bu veriler, Demirbaş’ın cinayetin işlenmesinden yaklaşık 45 dakika önce, Emre Yüksel’e tetikçinin bırakılacağı ilk noktanın konum ve fotoğraf bilgisini attığını ortaya çıkardı.





Bilirkişi raporunda, “Tolgahan Demirbaş’ın saat 12:54’te ve 12:58’de konum yolladığı ve bir resim gönderdiği anlaşılmaktadır. İncelenen Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ın mesaj kayıtları, Demirbaş tarafından silinmiş veriden geldiğinden dolayı mevcut mesaj içeriğinde resim boş görünmektedir. Tarafımca yapılan detaylı incelemede, alttaki içeriği silindiği için görünmeyen resim veri tabanı içerisinden zaman çizgisi veri tabanından kurtarılarak altta sunulmuştur” denildi. Ardından da benzinliğin fotoğrafı ve harita konumuna yer verildi.





KURYENİN TELEFONUNDAN AYNI KONUM ÇIKTI



Tetikçiyi olay yerine getiren ve sonrasında buradan kaçırarak atıl durumdaki bir benzin istasyonuna bırakan kurye Vedat Balkaya’nın telefonundan da cinayetten sonra bu konumu arattığı tespit edildi. Rapora göre Balkaya, cinayetin işlenmesinden 2 dakika sonra saat 13.36’da söz konusu konumu internetten aradı. Raporda ayrıca Balkaya’nın, cinayetin organizasyonunu yaptığı iddiasıyla tutuklanan Dodo lakaplı Doğukan Çep ile de 87 ayrı irtibatının tespit edildiği kaydedildi.





CİNAYETTEN DAKİKALAR ÖNCE VE DAKİKALAR SONRA

13.02’de Emre Yüksel bir kez daha Tolgahan Demirbaş’ı Facetime üzerinden arayarak 20 saniyelik bir görüşme yaptı. 13.15’te dikkat çekici bir arama daha gerçekleşti ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay’ın TBMM Danışmanı olan eski Gaziantep Ülkü Ocakları İl Başkanı İsa Alper Açıkbaş ile Demirbaş arasında 1 dakika 32 saniyelik bir konuşma gerçekleşti. 13.21’de Emre Yüksel yeniden Demirbaş’ı aradı ve 35 saniyelik bir görüşme yaptı. İkili, 13.34’te işlenen cinayetten 2 dakika sonra bu kez 13.36’da da 15 saniyelik bir görüşme yaptı.





TUTUKLU KOMİSERLE 1 SAAT 7 SANİYELİK GÖRÜŞME

Cinayetten 25 dakika sonra, saat 14.00’te, soruşturma kapsamında tutuklanan komiser M.E.A, Tolgahan Demirbaş’ı arayarak 1 dakika 7 saniyelik bir görüşme yaptı. Bu görüşmenin ardından Tolgahan Demirbaş’ın hemen Emre Yüksel’i arayarak, önce 1 dakika 22 saniye, ardından da 3 saniyelik bir görüşme daha gerçekleştirdiği görüldü. (Komiser M.E.A’nın ifadesinde, bu görüşme için “Demirbaş’tan şüphelendiği için bilgi almak üzere aradığını söylediği” ifade ediliyor.) Bu esnada Demirbaş’ın WhatsApp’ında bulunan gruplardan birinde Sinan Ateş’in vurulduğuna dair duyum alındığı bilgisi paylaşıldı. Bu paylaşımdan 2 dakika sonra Emre Yüksel, bir kez daha Tolgahan Demirbaş ile 9 saniye görüştü.





KILAVUZ VE ATAY'IN DANIŞMANINDAN DEMİRBAŞ'A TELEFON

Bilirkişi raporuna göre, dikkat çekici bir diğer arama da saat 14.07’de geldi ve o dönem MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz, Facetime üzerinden Demirbaş’ı arayarak 1 dakika görüştü. 14.13’te Olcay Kılavuz bir kez daha Tolgahan Demirbaş ile 1 dakika 16 saniyelik görüşme yaptı. 14.18’de bu kez Sermet Atay’ın TBMM Danışmanı İsa Alper Açıkbaş Demirbaş’ı aradı ve bu görüşme 49 saniye sürdü. 14.22’de Emniyet Müdürü Oğuz Kaan Akyüz, Facetime’dan Tolgahan Demirbaş’ı aradı ve 48 saniye görüştü.





CİNAYET SONRASI DEMİRBAŞ'A DÖRT MESAJ

Saat 14.43’te, Sinan Ateş’in anlık konum bilgilerini Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği ortaya çıkan ve eski MİT mensubu olduğu iddia edilen Çağlar Zorlu’dan Tolgahan Demirbaş’a içeriği tespit edilemeyen dört mesaj geldi. 14.48’de Tolgahan Demirbaş, whatsapp gruplarından birinde Sinan Ateş’in öldüğüne dair gönderilen mesajları Emre Yüksel’e ilettti. 14.55’te Gölbaşı’ndaki çiftliğin sahibi Aytaç Ataç’tan telefon geldi ve 10 saniyelik görüşme yapıldı. Bu arada, bilirkişi raporunda Sinan Ateş’in evinin önüne giderek video ve fotoğraflarını çektiği belirlenen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı B.K.’nın saat 15.16’da Tolgahan Demirbaş’a “Gel abi benim odaya” şeklinde mesaj attığı görüldü. Bu arada Tolgahan Demirbaş’ın belirli isimler dışında gelen arama ve mesajlaşmalara cevap vermediği de anlaşıldı.





İNTERNETTE 'SİNAN ATEŞ' ARAMASI VE SORUYA 'HERKES OLABİLİR' YANITI

Saat 15.17 itibarıyla Tolgahan Demirbaş’ın sık sık “Sinan Ateş” ve “Ülkü Ocakları Başkanı’na saldırı” gibi anahtar kelimelerle internette araştırma yapmaya başladığı anlaşıldı. 15.19’da Burak Kılıç’tan bir kez daha “Abi gel de oturalım” mesajının geldiği görülürken, Demirbaş’ın da sürekli sayfa yenilemesi yaparak internette dakikalarca arama yapmaya devam ettiği belirlendi. Bu arada E.D isimli bir kadın Demirbaş’a saat 15.28’de Ateş’in öldürüldüğüne ilişkin bir haber linki atarak, “Şaşırdım valla kimin işi acaba” yazdı.





EMRE YÜKSEL İLE BULUŞMA

Cinayetten tam 1 saat sonra tutuklanan komiser M.E.A Facetime’dan bir kez daha Tolgahan Demirbaş’ı arayarak 1 dakika 6 saniyelik bir görüşme yaptı. Saat 17.34’te Demirbaş, Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı’yı aradı. 19 saniyelik bu görüşmeden sonra Demirbaş 17.43’te de MHP MYK üyesi Mertcan Ağaç ile 10 saniye görüştü. Ardından geçen 1 saat içinde Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş dört görüşme daha yaptı. İkili arasında çok sayıda cevapsız arama olduğu da görüldü. Son olarak 19.07 ve 19.10’da toplam üç dakika görüşen Emre Yüksel ve Tolgahan Demirbaş’ın bu saatten sonra bir araya geldikleri anlaşıldı.





KURTKÖY'DE OTELDE KALDILAR

Sonrasında Tolgahan Demirbaş’ın bir kez daha internete girerek Sinan Ateş cinayetine ilişkin güncel gelişmeleri takip etmeye çalıştığı, bu aramaların yaklaşık 1 saat boyunca tekrar ettiği görüldü. Saat 21.14’te Tolgahan Demirbaş’ın haritalardan Sakarya’daki bir konumu açtığı ve bu esnada Emre Yüksel ile Ankara’dan hareketle yolda olduğu anlaşılıyor. Demirbaş, 23.29’da bir kez daha Sermet Atay’ın danışmanı İsa Alper Açıkbaş ile 2 dakika süren bir görüşme yaptı. Yaklaşık 1 saat sonra 00.25’te (31 Aralık), o sırada MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz’dan bir çağrı geldi, ancak cevapsız kaldı. Saat 01.52’de Demirbaş bir kez daha internette Sinan Ateş aramaları yaptı. Daha sonra da İstanbul Kurtköy’deki otellere ilişkin internet araması gerçekleştirdi. Demirbaş, 02.47’de de internet üzerinden “Kurtköy otelleri” araması yaptı. Ardından belirlediği bir otelin numarasını arayan Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in geceyi bu otelde geçirdikleri anlaşıldı.





ANKARA'YA GİDERKEN BOLU'DAN DÖNÜŞ VE PENDİK'TEN YİNE ANKARA'YA HAREKET

31 Aralık 2023 sabah saatlerinde Ankara istikametine doğru yola çıktıkları anlaşılan Yüksel ve Demirbaş’ın öğle saatlerine doğru Bolu yönünden bir kez daha İstanbul’a döndükleri görüldü. Dikkat çekici bu dönüşün ardından Demirbaş saat 12.20 ve 12.21’de Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı ile 26 ve 17 saniyelik iki görüşme yaptı. Ardından da Aytaç Ataç Demirbaş’ı aradı ve bu görüşme 45 saniye sürdü. Bu sırada, Tolgahan Demirbaş ve Emre Yüksel’in Pendik bölgesinden tekrar Ankara yoluna döndükleri anlaşıldı.





KOMİSER'DEN 'BİLGİ NOTU' PAYLAŞIMI

Saat 14.54’te bir kez daha Sermet Atay’ın danışmanı İsa Alper Açıkbaş ile 35 saniyelik bir görüşme yapan Tolgahan Demirbaş, 15.47’de soruşturma kapsamında gözaltına alınarak serbest bırakılan komiser T.A ile 6 dakika 47 saniye konuştu. Bu konuşmanın peşinden T.A., Tolgahan Demirbaş’a Sinan Ateş cinayetine ilişkin bilgi notunu “Dün geldi” diyerek gönderdi. Saat 17.26’da bu kez Aytaç Ataç aradı ve yaklaşık 3,5 dakika görüşme yapıldı. Bu esnada Demirbaş ve Yüksel’in Ankara’ya ulaştığı ve farklı yerlere gittikleri anlaşıldı. İkili arasındaki yaklaşık 10 saat boyunca kesilen aramalar da yeniden başladı. Saat 17.48 ile 17.54 arasında Yüksel ile Demirbaş arasında dört ayrı telefon görüşmesi gerçekleşti.





"İSMİ GEÇEN OĞLANI SALMIŞLAR"

Saat 17.55 ve 17.57’de Ülkü Ocakları Genel Başkan yardımcılarından B.K. ile görüşen Tolgahan Demirbaş’ın, internet üzerinden tekrar Sinan Ateş aramaları yapmaya başladığı tespit edildi. 19.02’de komiser T.A.’dan “Dün ismi geçen oğlanı salmışlar, üç kişi tutuklanmış kim olduğu belli değil” şeklinde mesaj geldi. (Cinayetin hemen ardından tetikçi ve onu kaçıran kuryenin fotoğrafları sosyal medyaya düşmüş, daha sonra benzer motosikleti olan bir isim gözaltına alınmıştı. Ancak bu kişinin cinayetle ilgisi olmadığı ortaya çıkmıştı.) Demirbaş T.A.’yı arayarak yaklaşık 2.5 dakika görüşme yaptı. Demirbaş, bu konuşma biter bitmez Emre Yüksel’i aradı ve 1,5 dakikalık bir görüşme gerçekleşti.





MHP'Lİ YÖNTER'DEN MESAJ

Saat 19.37’de Demirbaş’a MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den bir mesaj geldi. 1 dakika sonra Emre Yüksel ile Tolgahan Demirbaş arasında bir görüşme daha oldu. Saat 19.53’te ise komiser T.A.’dan bir mesaj alan Tolgahan Demirbaş’a, ardından da Aytaç Ataç tarafından kullanıldığı değerlendirilen bir telefondan mesaj gönderildi. Saat 21.53’te ise Ataç ile telefon konuşması yapan Demirbaş, peşinden bir kez daha Emre Yüksel’i aradı ve 2 dakikaya yakın görüştü. Saat 22.10’da da Ömer Şanlı ile 9 saniye görüşen Tolgahan Demirbaş, sırasıyla peş peşe Emre Yüksel ve Aytaç Ataç’ı aradı. Ardından iki kez daha Emre Yüksel ile görüştü.





KILAVUZ'DAN DEMİRBAŞ'A KONUM



Bu konuşma devam ederken, o sırada MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz’un aradığı, ancak çağrının cevapsız kaldığı ve sonrasında Demirbaş’ın Kılavuz’a geri dönerek 22.25’te 33 saniye görüştüğü anlaşıldı.





Bu dakikadan sonra Kılavuz ile Demirbaş arasında dikkat çeken bir telefon trafiği başladı. Saat 22.28’de bir kez daha Emre Yüksel ile görüşen Tolgahan Demirbaş’ın, 2 dakikaya yakın süren bu konuşmanın ardından, haritalardan Etimesgut Bağlıca’daki bir adresi arattığı görüldü. Saat 22.35 ve 22.37’de Olcay Kılavuz ile Demirbaş arasında 2 görüşme daha gerçekleşti. Bu görüşmeden hemen sonra Kılavuz’dan Demirbaş’a Bağlıca’da olduğu anlaşılan bir konum gönderildiği görüldü.





Haritadan Bağlıca’daki bu konumu açtığı anlaşılan Tolgahan Demirbaş, 2 dakika sonra Olcay Kılavuz’u arayarak 20 saniye görüştü. Hemen ardından da Emre Yüksel ile 2 dakikadan uzun bir görüşme yaptı. Saat 22.46’ya kadar Tolgahan Demirbaş’ın Bağlıca’daki bu bölgede hareket ettiği anlaşıldı. 22.55’te de İzzet Ulvi Yönter’den Demirbaş’a bir mesaj daha geldi. Saat 23.03’te Emre Yüksel ile 22 saniye görüşen Demirbaş’ı, 23.15’te bir kez daha Kılavuz aradı ancak bu çağrı cevapsız kaldı. Bu son çağrıdan sonra Demirbaş’ın Kılavuz ile gönderdiği adreste buluştuğu değerlendiriliyor.







DEMİRBAŞ BU ADRESTE GÖZALTINA ALINDI, ANCAK TUTANAK KAYBOLDU

Demirbaş’ın cinayetten bir gün sonra 31 Aralık 2022 gecesi Kılavuz’un kullandığı anlaşılan Bağlıca’daki bir adreste gözaltına alınmaya çalışıldığı, ancak bu durumun krize yol açtığı ortaya çıkmıştı. Gözaltı işlemi yapmak için söz konusu adrese gelen polisler, burada Kılavuz’un “Siz gidin sahipleriniz gelsin” diyerek Demirbaş’ı teslim etmek istememesi nedeniyle tartışma yaşamışlardı. Tartışma sonrası gözaltına alınan Demirbaş’ın söz konusu adresten alındığına ilişkin tutanağın kaybolduğu, dosyaya ise Demirbaş’ın dışarıda yürürken alındığına dair bir başka bir tutanak girdiği öne sürülmüştü.