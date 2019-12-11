S-400'ü aldık, geri dönüşü yok!

Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400'den vazgeçmesinin söz konusu olmadığını belirten Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerinde durmamız gerekiyor." dedi.







S-400'lerin 1'inci filosunun Ankara'ya getirildiğine işaret eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bir filonun iki bataryadan müteşekkil olduğunu kaydetti.





Bakan Akar, AA'ya verdiği mülakatta uzun menzilli, bölgesel hava ve füze savunma sistemi S-400'ün tedarik safahatının devam ettiğini söyledi.





"PERSONEL EĞİTİMİ ARALIK SONUNDA BİTECEK"





İki bataryanın Türkiye'ye intikalinin tamamlandığını ve kuruluş aşamalarının devam ettiğini dile getiren Akar, şöyle konuştu: "Kuruluş derken yerleri bakımından değil, bunlar kurulacak, testi, çalışması yapılacak. Personel eğitimi devam ediyor. Eğitimin aralık sonunda bitmesi bekleniyor. Personelimiz şu anda Rusya'da onlar gelecek onların öğretmen bölümü var, ilave eğitim alacaklar."





Akar, 2020 yılının bahar aylarında ilk filonun tamamen aktif hale getirileceğini belirterek, "Gerçekten bu kurulum gerçekleşecek ve faaliyetler yürütülmeye başlanacak." dedi.





AKAR: S-400'DEN VAZGEÇMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL





İkinci bir filoya dair müzakerelerin sürdüğüne işaret eden Akar, "ABD'nin bizim stratejik ortağımız olduğunu, stratejik ortaklık ruhuna uygun hareket etmelerini beklediğimizi de tekrar tekrar dile getiriyoruz. Artık bu sistemden vazgeçmek diye bir şey söz konusu değil. Bu sistem varken nasıl bir çözüm bulabiliriz bunun üzerinde durmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.