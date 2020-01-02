Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için olağanüstü toplanacak.





Bugün saat 14:00'te TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanacak Genel Kurul'da tezkere tek gündem maddesi olacak.





SAADET PARTİSİ "EVET" DİYECEK





Meclis'teki oylama öncesinde Saadet Partisi Libya tezkeresi için "evet oyu" kullanacağını açıkladı. Saadet Partisi'nin 2 milletvekili bulunuyor.





Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önceki gün İyi Parti lideri Meral Akşener ile Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na planlı olmayan ziyarette bulunması "Libya tezkeresine 'hayır' demek için Millet İttifakı mı kurulacak?" sorusunu gündeme getirmişti.





Tezkere için salt çoğunluk şartı aranıyor. 292 sandalyeye sahip Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) tezkereyi 39 sandalyesi olan müttefiği Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) desteği ile geçirecek.





CHP, Halkların Demokratik Partisi (HDP), Demokrat Parti, Türkiye İşçi Partisi ve iki bağımsız milletvekili ise "hayır" oyu kullanacak.



