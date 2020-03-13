Samanyolu Haber /Spor / "beIN Sports aşırı bir gelişme olmazsa maçları şifresiz yayınlayacak" /13 Mart 2020 23:24

"beIN Sports aşırı bir gelişme olmazsa maçları şifresiz yayınlayacak"

Koronavirüs tehdidi karşısında maçların seyircisiz oynanması kararlaştırılırken maçların şifresiz yayını da gündeme gelen bir başka konu oldu.

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Süper Lig maçlarının seyircisiz oynanacağının açıklanmasının ardından, beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusu konuşulmaya başlandı.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler konuyla ilgili "Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak" diye yazdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, Süper Lig'de henüz herhangi bir ertelemeye gidilmedi ve maçların Nisan sonuna kadar seyircisiz oynanacağı açıklandı.

Bu kararlardan sonra beIN Sports'un maçları şifresiz yayınlayıp yayınlamayacağı sorusunun konuşulmaya başlandığını belirten Çelikler, "Spor Bakanlığı konu ile ilgili devreye girdi ve beIN Sports ile görüşüldü. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Aşırı bir gelişme olmazsa muhtemelen yarın beIN Sports maçları şifresiz yayınlayacağını açıklayacak ve hafta sonu, derbi de dahil maçlar şifresiz yayınlanacak" diye yazdı.

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