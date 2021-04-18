Samanyolu Haber /Gündem / Sağlık Bakanlığı tarafından güvensiz maskeler marka marka açıklandı /18 Nisan 2021 19:43

Sağlık Bakanlığı tarafından güvensiz maskeler marka marka açıklandı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında artık hayatımızın bir parçası haline gelen maskelerde güvensiz olduğu belirtilen markalar, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koruyucu donanımı denetleyerek bazı maske markalarını güvensiz ilan etti. İşte bakanlığın internet sitesinden ilan edilen güvensiz markaların listesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetleri titizlikle gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Burada bazı maske markaları güvensiz ürün olarak tespit edildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Bu maskelere ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

18 Nisan 2021 itibariyle GÜBİS sisteminde açıklanan güvensiz maskelerin listesi şöyle

Safeguard - 2315 Model Ffp3v Nr
Safeguard - 2313 Model Ffp2v Nr
Safeguard - 2311 Model Ffp1v Nr
Nez Mask
Arızon - Kn 95
Lc Waıkıkı - Lcw Mask Model Ffp3/ Sipariş No: 652002
Dna - 2934 Model Ffp3v
Bozkurt-Bzk44 - (Ventilli- Ffp2-Nr)
Bozkurt-Bzk44 - (Ventilsiz-Ffp2-Nr)
Emr Natural - 1202 V (Ventilli, Ffp2v)
Emr Natural - 1202 (Ventilsiz Ffp2)
Wogi - Ffp2 
Kgt - Tk-N95
Aytı - 20532
Temsan - Tm 34 V Ffp1
Grup Helin - 1120 Ffp2
Ert Plus - 400 (Ffp3)
Ert Plus - 300 (Ffp3 V)
Ert Plus - Ert 200 (Ffp2)
Ert Plus - Ert 100 (Ffp2 V)
Wogi - Ffp2 V
Hori - Ffp2 V
Ares - Ares (Ffp2 V)
Mist - Marka Model Yok
Awon - 1200/ Mart 2020 Tarihli Partiler
Awon - 1402 /Mart 2020 Tarihli Partiler
Vip Mask - Ffp2 V
Vip Mask - Ffp2
Vip Mask - Ffp1 V

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