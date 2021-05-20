Samanyolu Haber /Dünya / San Marino aşı turizmini başlattı: 50 Euro'ya iki doz Rus aşısı /20 Mayıs 2021 10:17

San Marino aşı turizmini başlattı: 50 Euro'ya iki doz Rus aşısı

Güney Avrupa'da bulunan San Marino, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşılarını sunarak aşı turizmine kapılarını açtı. İki doz uygulanan Sputnik V aşıları toplam 50 Euro'ya satılıyor.

SHABER3.COM

The Guardian'da yer alan habere göre, 34 bin nüfuslu San Marino'da herkes en az bir doz Koronavirüs aşısı oldu. Ülkede, çoğunlukla henüz Avrupa Birliği onayı almayan Sputnik V aşısı uygulandı. 

Turizmi canlandırma çalışması kapsamında San Marino'da geçen haftadan itibaren aşı turizminin yolu açıldı. Ülkeye gelen turistlerin anlaşmaya dahil olan 19 otelden birinden 3 günlük rezervasyon yapması gerekiyor. Aşı olan turistlerin iki hafta sonra tekrar üç günlük bir rezervasyon yapması gerekiyor. İki doz aşının fiyatı 50 Euro olarak belirlendi. 

Aşı programı San Marino'da şu an sadece İtalya'nın sınırı açtığı ülkelerden gelen turistlere açık. 

Avrupa Birliği üyesi olmayan San Marino, Rusya'yla şubat ayında aşı anlaşması yapmıştı. 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber San Marino aşı turizmini başlattı: 50 Euro'ya iki doz... Sonraki Haber >>

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

"Belalarını buluyorlar, bütün pislikleri ortalığa saçıldı"
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:00:16