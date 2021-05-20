San Marino aşı turizmini başlattı: 50 Euro'ya iki doz Rus aşısı

The Guardian'da yer alan habere göre, 34 bin nüfuslu San Marino'da herkes en az bir doz Koronavirüs aşısı oldu. Ülkede, çoğunlukla henüz Avrupa Birliği onayı almayan Sputnik V aşısı uygulandı.







Turizmi canlandırma çalışması kapsamında San Marino'da geçen haftadan itibaren aşı turizminin yolu açıldı. Ülkeye gelen turistlerin anlaşmaya dahil olan 19 otelden birinden 3 günlük rezervasyon yapması gerekiyor. Aşı olan turistlerin iki hafta sonra tekrar üç günlük bir rezervasyon yapması gerekiyor. İki doz aşının fiyatı 50 Euro olarak belirlendi.





Aşı programı San Marino'da şu an sadece İtalya'nın sınırı açtığı ülkelerden gelen turistlere açık.





Avrupa Birliği üyesi olmayan San Marino, Rusya'yla şubat ayında aşı anlaşması yapmıştı.



