Davutoğlu, Erdoğan'la birlikte Hocaefendi'ye kurdukları kumpası itiraf etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD’de bulunan Fethullah Gülen Hocaefendi'ye kumpas kurduklarını yıllar sonra itiraf etti. Davutoğlu’nun açıklamalarına göre Hocaefendi'nin Türkiye’ye getirilerek tutuklanması kararı 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın ‘KCK’ soruşturması kapsamında ifadeye çağırılmasından sonra alındı.

TR724'ün haberine göre Halk TV’de katıldığı programda konuşan Ahmet Davutoğlu, “7 Şubat 2012’de Hakan Fidan çağrıldıktan sonra devlette temizlik yapılması gerektiğini ben Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da söyledim. Sayın Erdoğan da MİT müsteşarına (ifade vermeye) ‘gitme’ dedi ama ben kendi bakanlığımdan sorumlu olduğum için Feridun Sinirlioğlu’nu çağırarak ‘Buna karşı tedbir alacaksınız’ dedim.” ifadelerini kullandı.





"GÜLEN’İ TÜRKİYE’YE GETİRMELİYİZ"





Ahmet Davutoğlu’nun açıklamalarına göre Hocaefendi'nin Türkiye’ye getirilmesine karar verilerek yeni bir strateji belirleniyor. Hocaefendi'yi ‘ikna’ görevi ise Davutoğlu’na veriliyor. Davutoğlu, Fethullah Gülen’e kurdukları kumpası şöyle anlatıyor: “Erdoğan ile F...nün yurt dışındaki propagandalarını ve Türkiye’de bir devlet haline dönüşmelerini nasıl engelleyeceğimizi değerlendirdik. Vardığımız sonuç F...nün Türkiye’ye getirilmesi gerektiği yönündeydi. Fethullah Gülen ile Türkiye’ye dönmesi için konuştum. Bu görevi bana başbakan verdi. Başbakana iyi niyetli olmadıklarını söyledim. Ben Fethullah Gülen’e Türkiye’ye gelmesi gerektiğini söyledim.”





"GELMEMİ GEREKTİREN BİR DURUM YOK"





Plan uygulamaya konuluyor ve randevu alınarak Hocaefendi’nin bulunduğu Pensilvanya’ya gidiliyor. Yapılan görüşme sonrası Gülen Hocaefendi'nin Türkiye’ye dönmeye niyeti olmadığını anlıyor Davutoğlu: “Kendisinin Türkiye dönmesi gerektiğini söyledim. Geçiştiren bir ifadeyle gelmesi gereken bir durum olmadığını söyledi. Aldığım hissiyat gelmeyeceği yönündeydi, bunu Başbakan Erdoğan’a söyledim. ‘Tedbir almakta fayda var’ dedim. Bu aşamada bu konuyla ilgili Erdoğan ile aramızda görüş ayrılığı yaşanmadı, benim görevim de bitmiş oldu.”







