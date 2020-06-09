Samanyolu Haber /Gündem / Saray İttifakı'nda 'torpil' skandalı /09 Haziran 2020 19:50

Saray İttifakı'nda 'torpil' skandalı

MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den torpil istediği yazı ortaya çıktı..MHP İstanbul Milletvekili Cemal Çetin'in Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den torpil istediği yazı ortaya çıktı.

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MHP İstanbul Milletvekili ve AB Uyum Komisyonu Üyesi Cemal Çetin, Adli Yargı Hakim/Savcı Mülakat sınavlarına girecek olan yakını için Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den yardım istedi. 

Gül'e gönderilen yazıda, "Sayın Bakanım; tarafıma iletilen aşağıda bilgileri bulunan aday, Adli Yargı Hakim/Savcı Mülakat sınavına girmeye hak kazanmıştır. İlginizi bekler çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim" ifadeleri kullanıldı. MHP'li Çetin'in Bakan Gül'e gönderdiği yazıyı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz sosyal medya hesabından paylaştı. 

 İşte MHP'li Çetin'in Bakan Gül'den torpil istediği o belge:



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