Samanyolu Haber /Teknoloji / Şaşırtan gelişme: Yapay zeka 'CEO' olarak atandı /03 Eylül 2022 12:00

Şaşırtan gelişme: Yapay zeka 'CEO' olarak atandı

Çin merkezli bir mobil oyun şirketi NetDragon Websoft, yapay zeka destekli sanal bir insansı robot olan Tang Yu'yu iştiraki Fujian NetDragon Websoft'un CEO'su olarak atadı.

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Yapay zekanın hakim olduğu bir dünya, artık sanıldığı kadar uzak bir ihtimal değil. Bunun kanıtlarından biri son olarak oyun şirketi NetDragon Websoft'tan geldi. Şirket, dünyada bir ilki gerçekleştirerek; sanal bir insansı robot olan Tang Yu'yu CEO koltuğuna getirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Tang Yu, süreç akışını düzene sokacak, iş görevlerinin kalitesini artıracak ve yürütme hızını artıracak.

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre; yapay zeka destekli kadın bot, günlük operasyonlarda rasyonel karar vermeyi desteklemek ve daha etkili bir risk yönetim sistemi sağlamak için gerçek zamanlı bir veri merkezi ve analitik araç olarak da hizmet verecek.

Ayrıca, ilk sanal CEO'nun yeteneklerin geliştirilmesinde kritik bir rol oynaması ve tüm çalışanlar için adil ve verimli bir işyeri sağlaması bekleniyor.

İnsansı robot hakkında şu ana kadar detaylı bir bilgi açıklanmadı.

FİZİKSEL BEDENİ OLACAK MI?

Bu atama, Şirketin “AI + yönetimi” stratejisini vurguluyor ve Şirket için bir “Metaverse organizasyonu” olma yolunda önemli bir kilometre taşını temsil ediyor.

10 milyar dolarlık şirketi yönetecek CEO robot, herhangi bir fiziksel bedene sahip olmayacak ve tamamen sanal ortamda varlığını sürdürecek.

Robot, Fujian NetDragon Websoft şirketinin bundan sonraki en kıdemli yöneticisi olacak. Şirketin tüm operasyonu, robotun sorumluluğunda olacak.

NetDragon Başkanı Dr. Dejian Liu, "Yapay zekanın kurumsal yönetimin geleceği olduğuna inanıyoruz ve Tang Yu'yu atamamız, işimizi yürütme şeklimizi yenilemek için yapay zeka kullanımını gerçekten benimseme taahhüdümüzü temsil ediyor. Tang Yu'nun arkasındaki algoritmalarımızı genişletmeye devam edeceğiz ve kademeli olarak meta veri tabanına dayalı bir çalışma topluluğuna dönüşeceğiz" ifadelerini kullandı.
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