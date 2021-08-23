Şaşırtan hamle: Geri dön affedeceğiz

Hakkani, "Eşref Gani, Amrullah Salih ve Hamdullah Mohib'i (Afgan Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Danışmanı) affediyoruz. Bize karşı savaşan bir generalden, sıradan bir kişiye kadar herkesi affediyoruz" dedi.

GANİ YANINDA GÖTÜRDÜĞÜ MİLYONLARLA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NDE





Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada, Gani ve ailesinin insani gerekçelerle kabul edildiği belirtilmişti. Gani, militanların başkent Kabil'i kuşattığı pazar günü aniden Afganistan'dan ayrılmıştı. Ülkedeki son seçilmiş devlet başkanının bu şekilde kaçması tepki çekerken, Rusya'nın Kabil Büyükelçiliği kaynakları Gani'nin nakit para doldurduğu dört araba ve bir helikopterle kaçtığını, helikoptere sığmayan bazı banknotların pistte bırakıldığını açıklamıştı. Afgan vekil Elay Erşad da, Gani'nin başkanlık sarayındaki çalışanlarına bile yalan söyleyerek ülkeden kaçtığını söylemişti. Buna göre Gani, başkanlık sarayını savunma bakanlığında toplantıya gittiğini söyleyerek terk etti. Bazı Afgan kaynaklara göre Gani, devlete ait 169 milyon dolarla kaçtı.