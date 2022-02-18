Samanyolu Haber /Dünya / Savaşın eşiğindeki Rusya'dan korkutan tatbikat: Balistik füzeler de yer alacak /18 Şubat 2022 17:00

Savaşın eşiğindeki Rusya'dan korkutan tatbikat: Balistik füzeler de yer alacak

Rusya, Cumartesi günü balistik füzelerin de deneneceği büyük bir askeri tatbikata başlayacağını duyurdu. Devlet Başkanı Putin'in de bizzat katılarak, tatbikattaki askerleri denetleyeceği bildirildi.

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Son günlerde Ukrayna sınırına yakın bölgelerdeki askerlerini kademe kademe geri çektiğini açıklayan Rusya bu kez, Cumartesi günü büyük bir askeri tatbikata başlayacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, stratejik birliklerin ve balistik füzelerin yer alacağı tatbikatın Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından bizzat denetleneceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, tatbikatların düzenli eğitim sürecinin bir parçası olduğunu ifade ederek, ülkesinin bu tatbikatlarla gerginliği tırmandırma sinyali verdiği iddialarını reddetti.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, yapılacak tatbikatta Putin'in rolünün çok önemli olacağını belirten Peskov, Devlet Başkanı'nın söz konusu tatbikatı bir komuta merkezinden izleyeceğini kaydetti.

Rusya son dört aydır Ukrayna'nın kuzeyinde, doğusunda ve güneyinde çeşitli tatbikatlar düzenliyor. Batı'nın kaynakları Rusya'nın Ukrayna sınırına yaklaşık 150 bin askerden oluşan bir güç yığdığını öne sürüyor. 

Rusya Savunma Bakanlığı, tatbikatlarda askeri komuta ve kontrol, muharebe ekiplerinin hazır olması, savaş gemileri ve stratejik füze gemilerinin yanı sıra stratejik nükleer ve nükleer olmayan silahların güvenilirliğinin test edileceğini duyurdu.

Tatbikatta Rusya'nın Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölge, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey Filosu ve Karadeniz Filosu yer alacak.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü‘nün bu hafta yayınlanan yıllık askeri denge raporuna göre, Rusya'nın stratejik füze kuvvetleri 50 bin kişiden oluşuyor. Rus ordusu, toplamda 900 bin kişilik aktif askeri güce sahip.

Ukrayna krizi, bugün başlayan 58. Münih Güvenlik Konferansı'nın da gündeminde. Konferansın başkanı Wolfgang Ischinger, ARD televizyonunda yayınlanan Morgenmagazin programında yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın gelecekteki olası bir NATO üyeliğini "tehdit" olarak nitelendirmesini "çok zorlama" olarak değerlendirdi. Ischinger, NATO'nun 2004'ten bu yana "doğuya doğru genişlemeye" yönelik başka bir adım atmadığını vurguladı.

Federal Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Münih'te Rus temsilcilerle hiçbir görüşme yapılmayacağından dolayı üzüntü duyduğunu kaydetti. Baerbock, Moskova'ya "gerginliği azaltma yolunda ciddi adım atması" çağrısında bulundu.

Öte yandan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Ukrayna krizi hakkında nasıl ilerleneceği konusunu müttefiklerle ele almak istiyor.

Biden'ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Polonya ve Romanya'dan önde gelen politikacılarla video konferansı yapacağı bildirildi. Avrupa Birliği (AB) ve NATO'nun da söz konusu görüşmede temsil edileceği kaydedildi.

Toplantıda, Ukrayna sınırındaki Rus birlikleri ve diplomatik çabaların ele alınması bekleniyor.
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