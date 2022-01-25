Savcı, askeri öğrenciler için tekrar müebbet istedi: ‘Neredesiniz ey halk; evlat sizin değil diye mi bu sessizlik!’

İKİNCİ KEZ YARGILANIYORLAR





Davada karar duruşması 1-2-3 Mart 2022 tarihlerinde yapılacak.Süreçte 5,5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci hakkında 1 Aralık 2021 tarihinde tahliye kararı verilmişti. Savcılığın itirazı üzerine söz konusu öğrencilerinden yarısı hakkında 29 Aralık’ta yeniden tutuklama kararı verilmişti.Hava Harp Okulu öğrencisi Taha Furkan Çetinkaya’nın annesi Melek Çetinkaya, Twitter hesabından, ”Neredesiniz eyy halk.Cocuklara tekrar müebbet verecekleeerrr. Evlat sizin değil diye mi bu sessizlik” paylaşımında bulundu.İşte o paylaşım;Askeri öğrenciler ve erlerinde yer aldığı 93 kişinin yer aldığı TRT/Digitürk darbe girişimi davası 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılmıştı. 19 Ocak 2018’de mahkeme, “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” iddiasıyla askerlerden 23’ünü ağırlaştırılmış müebbet, 35’ini müebbet hapis cezasına çarptırdı. Askerler ayrıca “kasten öldürmeye teşebbüs”, “yayın organlarının yayınlarını engelleme” ve “Cumhurbaşkanına hakaret” iddialarıyla, 3 yıl ile 16 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezaları verdi, 35 tutuksuz asker ise beraat etti.Yargıtay, sanıklardan albay Hamdi Acar, binbaşı Ali Akkaş ve yüzbaşı Fatih Aksoy‘un da aralarında bulunduğu 20 kişiye “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezaları ile 35 sanık hakkındaki beraat kararını onadı. Aralarında askeri öğrencilerin de olduğu 38 askere verilen müebbet hapis cezaları ise bozuldu. Yargıtay, astsubay Mehmet Rauf Çağmar‘a ceza verilmemesi, 37 askere ise Anayasa‘yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan ceza verilmesi gerektiğine hükmetti.Yargıtay’ın bozma kararı üzerine askeri öğrenciler, Silivri Cezaevi girişindeki duruşma salonunda yeniden yargılanıyor. 38 askerim ikinci kez yargılandığı davanın bugün yapılan duruşmasında Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, çoğunluğu askeri öğrenci 30’u kişi hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 7 kişi için de “Anayasa’yı ihlal (darbe) suçuna yardımdan” 20 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Savcı, astsubay Mehmet Rauf Çağmar hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı yönünde hüküm kurulmasını talep etti.Akın Senih Özatak, Ali Seyis, Ali Şenkaloğlu, Burak Yılmaz, Cahit Canoğlu, Cem Epçim, Enes Demirci, Erhan Aka, Eyüphan Gezerer, Fatih Altun, Fatih Fent, Furkan Deniz, Halit Çam, Harun Kara, Hüseyin Karadere, Mehmet Celebi, Muhammed Yerdelen, Muhammed Harun Ekiz, Muhammet Taha Neiyi, Muharrem Uğurdogan, Murat Can Güney, Mustafa Alptekin, Mustafa Alper İnce, Nuh Meral, Samet Coşkunçay, Serhat Köktaş, Seyit Ahmet Şahin, Şamil Kartal, Turan Çiçek ve Uğur GüneriAhmet Dinçer Sakağlu, Aykan Perktaş, Halil İbrahim Akkuş, Mehmet Fatih Çetin, Mustafa Aydoğan, Osman Uludağ ve Taha Yasin Türedi.