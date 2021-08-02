Savcı katliam videosunu avukattan önce A Haber’e servis etmiş

Konya’da katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırı anına ilişkin görüntülerinin savcı tarafından kendilerine verilmeden AKP’nin yayın organı A Haber’e servis edildiğini ve katilin kendisini korumak için ateş ettiği algısının yaratılmaya çalışıldığını söyledi.





A Haber’de Dedeoğulları’nın evinin avlusunda öldürülenlerin, saldırgana doğru yöneldiği ana ait kare kullanıldı. Avukat Karabulut, Twitter hesabından söz konusu kareye dikkat çekerek, “Savcıdan kamera kaydını istedik ancak vermediler. İki saat sonra a habere kayıtlar servis edildi. a haber 45 dk’lık kaydın bir dk’lık kısmını yayınlayıp katilin kendisini korumak için ateş ettiği algısını yaratmaya çalışıyor. Tüm belgeleri yarın paylaşacağım” diye yazdı.



