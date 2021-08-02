Savcı katliam videosunu avukattan önce A Haber’e servis etmiş

Konya’da katledilen Dedeoğulları ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, saldırı anına ilişkin görüntülerinin savcı tarafından kendilerine verilmeden AKP’nin yayın organı A Haber’e servis edildiğini ve katilin kendisini korumak için ateş ettiği algısının yaratılmaya çalışıldığını söyledi.
A Haber’de Dedeoğulları’nın evinin avlusunda öldürülenlerin, saldırgana doğru yöneldiği ana ait kare kullanıldı. Avukat Karabulut, Twitter hesabından söz konusu kareye dikkat çekerek, “Savcıdan kamera kaydını istedik ancak vermediler. İki saat sonra a habere kayıtlar servis edildi. a haber 45 dk’lık kaydın bir dk’lık kısmını yayınlayıp katilin kendisini korumak için ateş ettiği algısını yaratmaya çalışıyor. Tüm belgeleri yarın paylaşacağım” diye yazdı.
Konya’da 7 kişinin öldürüldüğü katliamın kamera görüntülerine göre saldırgan 20 dakika Dedeoğlu ailesiyle oturuyor. 18 dakika sonra eve geri dönüp silahla ateş açıyor. Bu sırada aile üyeleri saldırganı durdurabilmek için ona doğru hamle yapıyor.
‘KATLİAM PLANLI, YÖNLENDİREN BİRİLERİ VAR’
Avukat Karabulut, Mezopotamya Ajansı’na yaptığı açıklamada, saldırının planlı ve organize olduğunu dile getirdi. Saldırı üzerinden geçen 4 güne rağmen tespit edilen failin yakalanmamasının saldırının planlı ve organize yapıldığının göstergesi olduğunun altını çizen Karabulut, şunlara dikkat çekti:
“Katil ve yahut katille işbirliği yapan kişiler, bu organizasyonu yapmışlar. Katliamın ardından nasıl kaçacaklarını, HTS kayıtlarından ve telefon sinyallerinden nasıl kurtulacaklarının planını yapmışlar ve birileri ustaca bunu yönlendirmiş. Yoksa emniyet tarafından spontane gelişen cinayet vakalarında ya da başka suçlarda suç sonrası çok kısa sürede failler yakalanıyor. 4 gündür yakalanmamasının en büyük sebebi, katliamın önceden tasarlanarak, planlı ve tek kişi tarafından yapılmadığının göstergesidir. Yönlendiren birilerinin var olduğunun, planlamayı yapanlar arasında profesyonel kişiler olduğunun da göstergesidir.”
‘ÇOK PROFESYONEL BİR SALDIRI’
Başsavcının failin geçmişine, herhangi bir silah eğitimi alıp almadığına dair bir bilgi paylaşımından kaçındığını sözlerine ekleyen Karabulut, “Otopsi raporunu incelediğimizde, 7 müvekkilimizde vücutlarına isabet eden 20 tane kurşun tespit ettik. Bundan isabet etmeyenler yok. Başsavcı olay yerinde başka kovanlar olduğunu da söyledi. Bu şunu gösterir ya silah birden fazla şarjörle kullanılmıştır. Biliyorsunuz en fazla bir silah 15+1 mermi alır. 20 tane vücutlara isabet eden kurşun var. Kimisine 5, kimisine 4 kurşun isabet eden var. Kurşunların birçoğu da kafalarına isabet etmiş. Çok profesyonel bir saldırı olduğunu, bu çok net ortaya koyar ya da birden fazla silahın olduğu şüphesini bizde uyandırıyor. Bunlar aynı zamanda birden fazla saldırgan olma ihtimalini de gösteriyor” ifadelerini kullandı.