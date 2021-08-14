Samanyolu Haber /Gündem / Savcılar zalimlikte sınır tanımadı /14 Ağustos 2021 18:18

Savcılar zalimlikte sınır tanımadı

Savcılar zalimlikte sınır tanımadı: Ölümü bekleyen çocuğun, babasını son kez görmesine izin vermediler

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Ege Üniversitesi’nde yoğun bakımda tedavi gören 11 yaşındaki Ömer Faruk Turan’dan doktorların ümidini kestiğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili ve İnsan Hakları Savunucu Ömer Faruk Gergerlioğlu, çocuğun son kez cezaevinde bulunan babasıyla görüşmesine izin verilmediğini duyurdu.

‘ZALİMLİKTE SINIR YOK’

Doktorların ümidini kestiği 11 yaşındaki çocuğun son kez babası Murat Turan ile görüştürülmesi için İki başsavcı vekili ile görüşmesine rağmen izin çıkmadığını kaydeden Gergerlioğlu, “Zalimlikte sınır yok” diyerek tepki gösterdi.

Gergerlioğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “11 yaşındaki Ömer Faruk Turan’dan Ege Üniversitesi  yoğun bakımda, kalp nakli yapılması bile düşünülmeyecek halde, ümit kesilmiş. Manisa Cezaevi’ndeki babası Murat Turan’ın çocuğunu son kez görmesi için görüştüğüm 2 ayrı başsavcı vekili de izin vermedi!!!” ifadelerini kullandı.
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