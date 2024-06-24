Samanyolu Haber /Dünya / Schengen çilesi bitmiyor... Vize reddinde tek rakibimiz İran /24 Haziran 2024 08:53

Schengen çilesi bitmiyor... Vize reddinde tek rakibimiz İran

Avrupa Birliği'nin resmi verilerine göre 2023'te 200 bin Türk vatandaşının vize başvurusu reddedilirken 2024'te bu durumun çok daha vahim bir boyuta evrilmesi bekleniyor.

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Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre Avrupa ülkeleri, Türk vatandaşlarına karşı vize duvarlarını iyice kalınlaştırdı. Beyaz Rusya, Rusya, Hindistan, Fas, Çin gibi ülkelerden vize başvurularının onaylanma oranları Türkiye'den yapılan başvuruları geride bıraktı. Avrupa Komisyonu'nun resmi rakamlarına göre, bir tek İranlıların vize ret oranı, Türk vatandaşlarından fazla.

AB’ye tam üyelik başvurusu bulunan ve gümrük birliğinde ortaklığı bulunan Türkiye, Avrupa Birliği ile imzalanan Ortaklık Anlaşmaları’na rağmen, Türkler’e haksız yere uyguladığı vizeyi giderek sertleştiriyor.

EN ÇOK RET İRAN'A

AB ülkelerine, 2023 yılında yapılan 1 milyon 55 bin 885 vize başvurusundan yaklaşık yüzde 16’dan fazlası reddedildi. Yani yaklaşık 200 bin Türk’e AB vizesi verilmedi. Ret oranı 2022’de yüzde 25.1 ve 2023’te yüzde 30 olan İran vatandaşları, bu alanda bizden kötü durumda.

Türkler, bu sıralamayla Avrupa’ya vize başvurusu en çok reddedilen ikinci ülke oldu. 2024 yılında durum daha da kötüye gidiyor. Corona sonrası yaşanan yoğunluk, ekonomik kriz, Avrupa’ya kaçak yoldan girişler, vizelerin daha da sıkı incelenmesi sonucunu doğurdu.

ALMANYA: 7 AY SÜREBİLİR

Almanya, vize randevularının 7 ayı bulabileceğini açıkladı. Randevudan sonra işlemler yine bir kaç ayı bulduğunda, vize başvurularının sonuçlanması bir yıla kadar uzayabiliyor.

Çok ender durumlarda, bir ay ya da bir kaç ay içerisinde vize alınırken en büyük mağduriyet aile birleşimlerinde ya da iş dünyasının ziyaretlerinde yaşanıyor.
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