Samanyolu Haber /Gündem / Scholz, Leopard 2 tankının Ukrayna'ya sevkiyatını duyurdu /25 Ocak 2023 16:32

Scholz, Leopard 2 tankının Ukrayna'ya sevkiyatını duyurdu

Almanya hükümeti, Ukrayna’da devam eden savaş için 14 adet Leopard 2 tankı göndermeye karar verdi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Şansölye Olaf Scholz, Almanya'nın silahlı kuvvetlerin stoklarından Ukrayna'ya 14 Leopard 2 tankı göndereceğini söyledi. Berlin, müttefiklerin kendi Leopard 2'lerini Kiev'e göndermelerine de izin verecek. AB, daha önce Alman yetkililerin tutumu nedeniyle bu tankları Ukrayna'ya tedarik edemeyeceklerini açıklamıştı.

Almanya, Ukrayna'ya silahlı kuvvetlerine yedeklerinde bulunan 14 Leopard 2 tankı gönderecek. Bloomberg, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz'un bir açıklamasına atıfta bulunarak bu konuda, "Bu karar, elimizden gelen en iyi şekilde Ukrayna'ya verdiğimiz  desteği gösteriyor. Eylemlerimiz uluslararası düzeyde koordine edilerek sonuca varıyoruz” dedi.

Şansölye yaptığı açıklamada, Berlin'in müttefiklerin Ukrayna'ya kendi Leopard 2 tanklarını tedarik etmesine de izin vereceğini söyledi. Bloomberg, Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun daha önce ülkenin Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesine katılmaya hazır olduğunu doğruladığını kaydetti.

WSJ 24 Ocak'ta ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya "önemli sayıda" M1 Abrams tankı göndermeye meyilli olduğunu bildirdi. Reuters kaynakları, ABD'nin artık tanklarını göndermeye itiraz etmediğini doğruladı. Aynı gün Polonya, Leopard'ın tedarikini kabul etmesi için Almanya'ya resmi bir talep gönderdi.

Rusya hemen tepki gösterdi

Rusya Devlet Başkanı Basın Sözcüsü Dmitry Peskov, Batılı ülkeler tarafından Ukrayna'ya zırhlı araç teslimatının alandaki durumu değiştirmeyeceğini, ancak "gerilimi uzatabileceğini ve Ukrayna devletine daha fazla sorun çıkarabileceğini" söyledi. “Operasyon devam edecek. Bu tanklar imha ediliyor ve tıpkı diğerleri gibi yenileride imha edilecek” dedi.

Almanya'nın Ukrayna'ya olası bir tank tedariği konusunda Berlin yönetimiyle görüşmelerde bulunmadıklarını söyleyen Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Ukrayna'daki çatışmanın diplomatik yollardan çözülmesi için şu anda bir perspektif bulunmadığını dile getirdi.

Batılı analistlerin "Ukrayna'ya silah tedarikinin kıtanın güvenliğini sağlamaya yardımcı olacağını söylerken hata yaptıklarını" savunan Peskov, "Bu saçma inanç yalnızca korkunç dönemin devamına yol açar" dedi.

Peskov, “Maalesef, kıtanın güvenliğinin savaşa devam ederek sağlanabileceğine inanan bir dizi politikacının, bir dizi uzmanın ve ordunun varlığını görüyoruz. Bu saçma bir inanç, hem askeri hem de siyasi düşünce olarak çıkmaz bir yol" dedi.
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