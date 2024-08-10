Samanyolu Haber /Dünya / Seçim sonucunu belirleyecek eyaletlerde son anket: Harris mi, Trump mı? /10 Ağustos 2024 23:52

Seçim sonucunu belirleyecek eyaletlerde son anket: Harris mi, Trump mı?

ABD'de seçim sonuçlarını belirlemede önemli etkene sahip "salıncak eyaletler”de Kamal Harris, Donald Trump’u geride bıraktı.

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ABD'de yapılan son anket, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri için Demokratların başkan adayı Kamala Harris'in, "salıncak eyaletler"de Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın yaklaşık 4 puan önünde olduğunu gösterdi.

New York Times ile Siena College, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine ilişkin, sonuçları belirleyecek kararsız seçmenlerin bulunduğu "salıncak eyaletler"den Michigan, Wisconsin ve Pensilvanya'da anket yürüttü.

5-9 Ağustos'ta yapılan anketin sonuçları, söz konusu eyaletlerde Demokrat aday Harris'in yüzde 50 oyla, Cumhuriyetçi rakibi Trump'ın yaklaşık 4 puan önünde olduğunu gösterdi.

SALINCAK EYALETLER NEDEN ÖNEMLİ?

ABD'de yapılan başkanlık veya ara seçimlerin kaderini, her dönem Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında gidip gelen ve "salıncak eyalet" olarak nitelendirilen eyaletler belirliyor. Partiler, kampanya çalışmalarını özellikle kritik öneme sahip "kararsız seçmen" olarak gördükleri bu salıncak eyaletlerde yoğunlaştırıyor.

The Hill gazetesi ve Emerson College tarafından 26 Temmuz'da yayımlanan anketin sonuçları ise başka bir senaryoyu ortaya koymuştu.

Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvanya ve Wisconsin eyaletlerinde, Harris'in beş "salıncak eyaletin" dördünde Trump'ın hemen gerisinden geldiğinin görüldüğü ankette, bir eyalette ise iki ismin eşit durumda olduğu ortaya konmuştu.
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