Samanyolu Haber /Gündem / Seçimlerde bildik manzaralar: Oy sayımı sırasında elektrikler kesildi, /14 Mayıs 2023 20:45

Seçimlerde bildik manzaralar: Oy sayımı sırasında elektrikler kesildi,

Geçmiş seçimlerde de yaşanan elektrik kesintisi vakaları bu seçimde de kendisini gösterdi. İstanbul ve Diyarbakır'da oy sayımı sırasında bazı okullarda elektriklerin kesildiği bilgisi paylaşıldı.

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Türkiye cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerinde oy sandıklarının açılmaya başlamasıyla sonuçlara kilitlendi.

Geçmişte örneklerini çokça gördüğümüz, elektrik kesintisi vakalarına da yenileri eklendi.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Emiri İlkokulu’nda saat beş sularında elektrik kesintisi yaşandığı bildirildi. Yetkililerin “Elektrikler yarım saat sonra gelecek” açıklamasını yapmasına rağmen üç saati aşkın zamandır elektriklerin kesik olduğu okulda oy sayımı güçlükle yapılıyor.

SAYIM TELEFON IŞIKLARIYLA YAPILIYOR
Bir elektrik kesintisi haberi de İstanbul’dan geldi.

Hatice Mehmet Ekşioğlu Ortaokulu'nda elektrikler kesildi. Burada da oy sayımı telefon ışıklarıyla yapılıyor.
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