Samanyolu Haber /Gündem / Sedat Peker ile görüşmesine izin çıkmayan Enginyurt: BAE’ye gidemiyorum /14 Ekim 2022 13:07

Sedat Peker ile görüşmesine izin çıkmayan Enginyurt: BAE’ye gidemiyorum

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, “Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece gidemiyorum” açıklamasını yaptı.

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DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Sedat Peker ile görüşmek için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğini, bunun için bilet de aldığını açıkladı.

Enginyurt, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi:

“Halkımıza söz verdiğim üzere Sedat Peker’in bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitmek için iki görevli arkadaşımla beraber biletlerimizi aldık. Ancak güvenlik gerekçesi ile Sedat Peker ile görüştürülemeyeceğimizi öğrendim. Bu yüzden bu gece BAE’ye gidemiyorum. Bir şeylerin değiştiği apaçık ortadadır. Sedat Peker bizim ülkemizin vatandaşıdır ve halkımızın neredeyse tamamına yakını Sedat Peker’in paylaşımlarını beklemekte ve sözlerine inanmaktadır. Muhalefet partileri olarak bu durumu görmezden gelemeyiz.

Halkımızın Sedat Peker’in ifşalarını öğrenebilmesi için Sedat Peker’e uygulanan dijital ve fiziksel tecridin kaldırılması için gayret sarf etmemizin tüm muhalefet partilerinin görevi olduğuna inanıyorum. Bu şartlarda seçime 2 ay kala Sedat Peker’in paylaşım yapabilmesini beklememiz en iyi ihtimal ile safdillik olacaktır. Tekrardan söylemek istiyorum halkımız Sedat Peker’in ifşalarını öğrenmek istemektedir. Bu konuda muhalefet partileri olarak mücadele etmek bizim görevimizdir.”
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