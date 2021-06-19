Sedat Peker neden video paylaşmadığını açıkladı

Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Sedat Peker "Yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum" dedi.





Twitter'da Halk TV'de yayın yapan gazeteci Özlem Gürses'e yanıt veren Peker, şu açıklamaları yaptı:





"Sayın Özlem Gürses, uluslararası güvenlik protokolü diye bir şey mi ne varmış, yüksek güvenlik riski taşıdığım için video paylaşımı yapamıyorum. Ancak twitter kullanmama şu an için izin veriliyor. Bende söz namus.





Ben bugüne kadar düşmanlarıma bile verdiğim sözü tuttum. Eğer ölmez sağ kalırsak sizle beraber merak eden herkes gerçekleri öğrenecek."





Sayın Özlem Gürses Hanım, bulunduğum ülkenin yetkililerinin uyarısı bu yöndeydi. Ben de size bunu söyledim. Şahsımın hayatına yönelik ciddi derecede suikast riski varmış. Durum bundan ibaret. Başarılı programlar dilerim."







