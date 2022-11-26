Şehit sayısı 6'ya çıktı

AKP'li Cumhurbaşkanı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Saldırısı sonrasında sınır ötesi operasyonla başlattığı seçim süreci tüm hızıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün yaptığı açıklamada Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını duyurdu.





Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün 3 asker şehit olmuştu. Bugün de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 askerin şehit oldu, 3 asker de yaralandığı açıklandı. MSB, şehit olan askerlerden birinin harekat bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olduğunu duyurdu. Yıldırım düşen asker Piyade Uzman Çavuş Mustafa Işık olduğu açıklandı. Böylece şehir asker sayısı iki günde 6'ya çıkmış oldu.





Saldırıyla ilgili MSB'den şu açıklama yapıldı; "Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 26 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz atışı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üç kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da açılan şifalar dileriz."





Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde dün Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Uzman Çavuş Mustafa Yıldız ve Sözleşmeli Er İsmail Ünal'ın şehit olmuştu.