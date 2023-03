Selzede Almanlardan depremzedelere yardım: ‘’Şimdi sıra bizde’’

2021 Temmuz ayında Almanya’nın yakın zamandaki en büyük doğa felaketini yaşayan Sinzig bölge halkı, Türkiye-Suriye depreminde etkilenen insanlar için para yardımı topladı. Bölge Milletvekili Susanne Müller "şimdi yardım sırası

bizde" diyerek toplanan 5 bin 353 Euro’luk yardımı Time To Help derneğine teslim etti.





14 Temmuz 2021’de Almanya yakın tarihinin en büyük doğa felaketini yaşadı. Bonn kentinin batısında bulunan Ahrtal’de Ahr Nehri ve Mosel Nehri’nin küçük kolları taştı ve oluşan sel felaketinde 134 kişi yaşamını yitirdi.





Time To Help ve Merida dernekleri de selden hemen sonra bölgeye yardıma koşan dernekler arasında yer aldı. Tahrip olan yerlerdeki insanlara yardım etmek için dernek gönüllüleri bölgede yaklaşık 40 gün boyunca çamur ve moloz temizleme çalışmalarına katıldı. Birçok yaşam malzemesi yardımında da bulunan Time to Help Derneği, zarar gören

eğitim kurumları için bağış kampanyası düzenledi. Time To Help tarafından toplanan 30 bin Euro’luk yardım bölgedeki 2 okul ve 2 kreşe teslim edildi.





Almanya'daki sel felaketinin üzerinden bu sefer Türkiye ve Suriye büyük bir deprem afeti yaşadı. Time To Help, Sinzig’deki Merida derneği ve Mainz’daki ABC derneği ile birlikte, depremzedeler için o bölgede yardım kampanyası düzenledi. Bölge halkı ve siyasetçiler kampanyaya destek oldular.













Şimdi sıranın Alman halkında olduğunu söyleyen bölge Milletvekili Susanne Müller, gördüğü dayanışmadan büyük memnuniyet yaşadığı belirtti. 6 Şubat 2023’de meydana gelen Türkiye-Suriye depremi için bölge milletvekili

Müller "Buradaki insanlar orada yaşananları çok iyi anlıyorlar. Böyle bir doğa felaketi çok fazla yıkım oluşturuyor her anlamda. Bu yüzden burada yaşayan insanların kalbi Türkiye ve Suriye’de. Bundan dolayı en iyi şekilde yardım etmek

istiyorlar. Biliyoruz ki oradaki felaket bizim burada Artel’de yaşadıklarımızdan daha vahim. Felaket boyutu açısından da bunun senelerce süreceğini görüyoruz. İnsanların eski hayatlarına dönmesi çok uzun sürecek. Bu yüzden bir çok Almanın kalbi Türkiye ve Suriye’deki arkadaşları ve yakınlarında. Dayanışma olarak da daima onların yanında olacaklar" ifadelerini kullandı.













Milletvekili Müller 5 bin 353 euro nakdi yardımı Time To Help Derneği müdürü Cengiz Bayram’a Merida Derneği’nin Sinzig ofisinde teslim etti. Müller "Zamanında bize yardım eden kuruluşlara da çok teşekkür ediyoruz. Cinsiyet ve yaş farketmeden çok fazla destek aldık. Bizim için de deprem bölgelerine aynı mesajı vermek çok önemli. Biz de tüm kalbimizle destek vermek istiyoruz. Her zaman yaralarını sarmak için hazır olacağız’’ cümleleriyle destek sözü verdi.