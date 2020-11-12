Sergen Yalçın istifa etti mi?

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa ettiği iddia edilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam edeceğini açıkladı.





BeINSports'a mülakat veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın bırakacağına dair haberi sizden duydum. Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş'ın başarısı." sözleriyle yalanladı.





BAŞKAN ÇEBİ: MAKSATLI OLARAK ORTAYA ÇIKARILIYOR

Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin amacının Beşiktaş'ın başarısı olduğunu dile getiren Çebi, "İkimizin tek bir gayesi varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ne biz ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakır. Bu söylenenler yalan. Kasıtlı olarak Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor." şeklinde konuştu.

