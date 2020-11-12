Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın istifa etti mi? /12 Kasım 2020 14:13

Sergen Yalçın istifa etti mi?

Süper Lig'in dört büyük futbol kulübünden biri olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın istifa ettiği iddiasına Başkan Ahmet Nur Çebi cevap verdi.

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, istifa ettiği iddia edilen teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevine devam edeceğini açıkladı.

BeINSports'a mülakat veren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Sergen Yalçın'ın bırakacağına dair haberi sizden duydum. Doğru değil bunlar. İkimizin de amacı Beşiktaş'a hizmet etmek. İkimizi de yan yana getiren Beşiktaş'ın başarısı." sözleriyle yalanladı.

BAŞKAN ÇEBİ: MAKSATLI OLARAK ORTAYA ÇIKARILIYOR
 
Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetiminin amacının Beşiktaş'ın başarısı olduğunu dile getiren Çebi, "İkimizin tek bir gayesi varsa ayrılık olmaz. Hocamla yoluma devam ediyorum. Zorlu, sıkıntılı günler geçiriyoruz. Ne biz ne de hoca Beşiktaş'ı yalnız bırakır. Bu söylenenler yalan. Kasıtlı olarak Beşiktaş'a zarar vermek için çıkarılıyor." şeklinde konuştu.
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