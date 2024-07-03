Serik'te 15 yaşındaki Suriyeli çocuk öldürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde 15 yaşındaki Suriyeli Ahmet Handan El Naif, motosikletli 3 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.



BirGün'de yer alan habere göre olay, Kökez Mahallesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi.



R.Ö. (17), Y.Y. (15) ve İ.A. (17) ile Suriyeli Ahmet Handan El Naif ‘i bıçakla göğsünden yaraladı.



Serik Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Handan El Naif kurtarılamadı.



ŞÜPHELİLER YAKALANDI



İki motosikletle olay yerinden kaçan şüpheliler R.Ö., Y.Y. ve İ.A. yakalanıp gözaltına aldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.