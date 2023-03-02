Şeytana pabucunu ters giydirecek seçim senaryosu: AKP'nin aklında ne var?

Mustafa Balbay, 14 Mayıs'ta seçimin tartışıldığı bir süreçte ezber bozan bir planı kaleme aldı. O plana göre seçimler erkene alınmayacak. Aksine 2024'te yapılacak. Üstelik YSK ile AKP'nin danışıklı döğüşünde iktidar partisi yine mağdur rolünü oynayacak. İşte dikkat çeken o yazı:





"Türkiye depremin yaralarını sarmaya çalışırken özü “ülkeye hizmet yarışı” olan siyaset de 2023 seçimlerini tartışıyor.







Ankara trafiğinde ilk sırada tabii ki 06 plakalı araçlar vardır. İkinci sırada 34 gelir. Bunun dışında pek çok ilden tek tük plakalara rastlanır. Depremden sonra 02 (Adıyaman), 27 (Gaziantep), 31 (Hatay) başta olmak üzere 10 ilimizin plakalarına rastlıyoruz. Caddelerde biraz endişeli, biraz ürkek dolaşan kimi görseniz deprem bölgesinden olduğunu hemen fark ediyorsunuz. Başkent Öğretmenevi’nden Maltepe’deki otellere kadar pek çok konaklama yeri depremzedelerin geçici yuvası.





Ev kiralayanlar, yakınlarının yanına yerleşenler başkentin yeni sakinleri...





Onlar da bir yandan kendi geleceklerini bir yandan ülkenin bundan sonra nasıl yönetileceğini merak ediyorlar.





Başkentin siyasi havasına geçersek...





İktidar ve medyası seçimin zamanından da önce, daha evvel ilan edildiği gibi 14 Mayıs’ta yapılacağını dile getiriyor. İktidar kanadındaki değişik zeminlerde yapılan toplantılardan çıkan sonuç da bu yönde.





Madalyonun bir de öteki yüzü var...





Şöyle bir senaryo akla uzak değil:





İktidar seçimi mutlaka, ilan edilen tarihte yapmak isteyecek. Bu düşüncesini demeçlerle besleyecek. Ancak Yüksek Seçim Kurulu (YSK), “Deprem bölgesindeki seçmen hareketliliğini sandık disiplini altına almamız sonbaharı bulur” diyecek. İktidar, YSK’ye çok kızacak! Sonbahara kalırsa, 4 ay sonra da yerel seçim var. İki seçim birleştirilecek Mart 2024’te yerel, genel, cumhurbaşkanlığı seçimleri bir arada yapılacak.





Hemen altını çizelim, bu senaryo ciddi ciddi konuşuluyor. Ancak YSK çantada keklik değil!





2019’da İstanbul seçimleri yenilendiğinde de YKS kararını 4’e karşı 7 oyla almıştı! Şimdi o kurul üyelerinden kimse görevde değil. 11 üyenin 6’sı 2020’de, 5’i Ocak 2023’te yenilendi.





Başkan Ahmet Yener, Başkanvekili Ekrem Özübek, üyeler Ali Ürker, Orhan Usta, Battal Öğüt, Mahmut Akgün 2020’de göreve başladı. Talip Bakır, Serdar Mutta, Feyzi Eroğlu, İsmail Kalender, Ali Çopur henüz birer aylık YSK üyesi.





Doğum yerleri itibarıyla Eroğlu’na (Elazığ), Mutta’ya (Hatay Kırıkhan), Akgün’e (Adıyaman), Öğüt’e (Malatya) ayrıca geçmiş olsun diyoruz.





Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Başkanvekili Özübek’le görüşmesinin içeriği elbet iki kişi arasındadır. Ancak sızan haberler YSK’de “Saray ne derse o olur” gibi bir havanın bulunmadığını gösteriyor. Saray bu durumun hatasız röntgenini çekmeye çalışıyor!





YSK kararlarının kesin olduğunu, Anayasa Mahkemesi’nin dahi hükmünün geçmediğini anımsatıp devam edelim...





Deprem gibi büyük nüfus hareketlerinde en önemli kurum İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü. 10 Temmuz 2018’de 1 no’lu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan bu kurum seçimlerin sağlıklı yapılmasında belirleyici işleve sahip. YSK’nin başlıca veri sağlayıcısı.





Geçen hafta Bozdağ’la Soylu’yu bir arada görünce ayrıca duygulandık! İki bakanlık kafa kafaya verirse seçimin hukuki ve teknik altyapısı hızla sağlanabilir.





Ya da sağlanmayabilir!





İktidarla YSK’nin seçim tarihi dansı devam edecek. Şu olasılık yüzde 51:





Erken istiyor gibi gösterip 2024’te yapmak!