Samanyolu Haber /Gündem / Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulan özel jetini Reza Zarrab satın aldı /22 Mayıs 2022 09:57

Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulan özel jetini Reza Zarrab satın aldı

ABD’nin talebi ile Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın el konulan özel jeti satıldı. Alıcının ise 17-25 yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının önemli ismi Reza Zarrab olduğu öne sürüldü.

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ABD’nin talebi ile Avusturya’da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz’ın “Digor” isimli lüks özel jetinin Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından satıldığı ortaya çıktı. Jeti alan ismin ise Aaron Goldsmith adını alan Reza Zarrab olduğu iddia edildi. Sürecin ABD Adalet Bakanlığı kontrolünde sürdürüldüğü ve işlemlerin ABD merkezli bir fon tarafından üstlenildiği kaydedildi.

Airporthaber’in aktardığına göre; iflas eden Borajet Hava Yolları’nın da sahibi olan Sezgin Baran Korkmaz’ın el konulan özel uçağı Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından satıldı. Borajet Havayolları, 2016 yılının son günlerinde ABD’de yaşamını sürdüren işadamı Yalçın Ayaslı tarafından Korkmaz’ın sahibi olduğu SBK Holding’e satılmıştı.

İCRA DAİRESİ SATTI

SBK Holding bünyesinde 2017 yılının Nisan ayına kadar uçuşlarını sürdüren Borajet, daha sonra ani bir kararla yeniden yapılanma sürecine girildiği belirtilerek uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştı. Şirket bünyesinde bulunan TC-YYA kuyruk tescilli Bombardier Global XRS tipi business jet Bakırköy 2. İcra Dairesi tarafından satışa çıktı.

Toplam uçuş süresi 3317 saat olan “Digor” isimli uçak açık artırma usulü ihale ile yeni sahibini buldu. ABD’li bir yatırımcı tarafından alınan uçağın bakım ve evrak işlemlerinin tamamlanmasından sonra teslim edileceği öğrenildi. İlk olarak 21 Şubat 2022’de vergiler dahil yaklaşık 70 milyon TL’den satışa sunulan uçağın ilk ihalede beklenen teklifin gelmemesi üzerine ikinci ihalede yeni sahibini bulduğu belirtildi.

YENİ SAHİBİ REZA ZARRAB MI?

Öte yandan iddialara göre; Sezgin Baran Korkmaz’ın eski uçağını ABD ile anlaştıktan sonra Aaron Goldsmith adını alan ve ABD’de at çiftliği işleten Reza Zarrab’ın aldı. Reza Zarrab, 2016 yılında İran’a uygulanan ambargoları delme suçlamasıyla ABD’de tutuklanmış,2017’de itirafçı olduktan sonra tahliye edilmişti. Zarrab Türkiye’de Bakanlar Kurulu’ndaki birçok bakanla ilişkisi ortaya çıkmış, 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sırasında gözaltına alınmıştı.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA BEKLİYOR

Uçak yeni sahibinin alması için Atatürk Havalimanı’nda E kapısında bulunan 11 nolu hangarda bekliyor.

Sürecin ABD Adalet Bakanlığı kontrolünde sürdürüldüğü ve işlemlerin ABD merkezli bir fon tarafından üstlenildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar gibi çok sayıda ismin Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağını kullandığı ortaya çıkmıştı.
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