Sezgin Baran Korkmaz'ın suç ortakları isim isim deşifre edilecek

Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "CHP Sabıkaları Açıklayacak" başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Pehlivan bugünkü yazısında, Avusturya'da tutuklu bulunan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili dikkat çeken bir detaya yer verdi.



Pehlivan, son olarak Avusturya Wels Mahkemesi'nin Türkiye'ye iade kararı verdiği Korkmaz için CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla harekete geçtiğini ifade etti.



Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Memleket meselelerine meraklı bir dostum sordu: Sezgin Baran Korkmaz Türkiye’ye iade edilecek mi?



Bilmem. Bildiğim, ABD’nin iade talebinin de değerlendirildiği ve son kararı Avusturya Adalet Bakanlığı’nın vereceği...



Tabii ki SBK’nin gönlü Türkiye’ye dönmekten yanadır. Öyle ya, şu an bu topraklarda sanık olduğu davada cezaevinde yatacağı gün yok. ABD’ye gönderilse, 250 yıla kadar hapsi isteniyor.



Özetle bu bilinen şeyleri anlattım dostuma. Belli ki tatmin olmadı. 'Peki, ya muhalefet partileri üzerine gidiyor mu bu işlerin' diye sordu.



Yeni duyduğum bir çalışmayı anlattım. Ama işte aramızda da kalmasın, siz de öğrenin...



Meğer CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kritik bir talimat vermiş. Buna göre, SBK gerçeğini tüm Türkiye’ye anlatmak için kollar sıvanmış.



Partinin Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi’nin koordinasyonunda detaylı bir broşür hazırlanmış. Broşürde 'Sezgin Baran Korkmaz kiminle ne yaptı' sorusuna madde madde yanıt verilmiş. Karapara aklama ve rüşvet gibi iddiaların ayrıntıları tek tek not edilmiş. SBK’nin siyaset, bürokrasi ve yargı bağlantısı isim isim yazılmış. Öyle ki yaklaşık 15 isim sıralanmış.



Sonunda da 2018’den günümüze SBK hakkındaki gelişmelerin tarihsel kronolojisi çıkarılmış.



Tüm bu sistemin sorumlusu olarak da 'tek adam rejimi' gösterilmiş.



İşte hazırlanan bu çalışma şimdi Kılıçdaroğlu’nun masasındaymış. Onayı alınır alınmaz basılıp tüm CHP örgütlerine, oradan da vatandaşlara dağıtılacakmış.



Tartışma yaratacak bu broşürün adı da SBK Holding’e gönderme yaparak 'Sabıka Holding' olacakmış.



Tüm bu anlattıklarımdan ne anlıyoruz?



Belli ki CHP '128 milyar dolar nerede' sorusuyla kazandığı etkiyi daha ileriye taşımayı planlıyor."