Samanyolu Haber /Gündem / SGK gazilerin maaşını kesti /19 Aralık 2019 12:45

SGK gazilerin maaşını kesti

Çalışabilir durumda olan gazilerin erken emeklilikten yararlanma hakkının kaldırılmasının ardından 2013-2016 arasında bu haktan yararlanan 377 gazinin emekli maaşı kesildi.

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Terörle mücadele operasyonları kapsamında yaralanıp gazi olanlardan çalışabilir durumda olanlar, devlet kurumlarında “engelli” statüsünde çalışabiliyor. Malul gaziler, engelli yurttaşlara sağlanan erken emeklilik hakkından da yararlanıyordu. Bu yolla gaziler, 3 bin 600 prim günü ve 15 yıllık sigortalılık süresiyle emekli olabiliyordu.  

 
Cumhuriyet’e bilgi veren gaziler, 2013-2016 yılları arasında SGK’ye yapılan başvuruların kabul edildiğini ve emekli aylığı almaya başladıklarını, ancak 17 Aralık’ta kendilerine bu emeklilik işlemlerinin “sehven” yapıldığı gerekçesiyle maaşlarının kesildiğini belirtti. Gaziler, 2013’te yaşadıkları hak kayıpları için yasal düzenleme beklerken kazanılmış haklarının kaybedilmesinden şaşkınlık duyduklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, “Ülkenin bütünlüğü için savaşırken, bedeninin bir bölümünü bu ülke için feda etmiş insanların maaşlarını ‘sehven ödeme yapılmış’ diyerek kesmek devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz” dedi. Erdoğdu, “Gazilerimizin ikinci işlerinde emekliliğe esas olacak prim gün sayısı 3 bin olarak uygulanmalıdır” önerisinde bulundu.
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