Samanyolu Haber /Gündem / SHP siyasete geri mi dönüyor; Son Genel Başkan Karayalçın cevap verdi /04 Temmuz 2023 14:43

SHP siyasete geri mi dönüyor; Son Genel Başkan Karayalçın cevap verdi

Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin yeniden kurulacağı iddiaları gündeme geldi. Söz konusu iddiaların ardından SHP’nin eski başkanı Murat Karayalçın, "Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 'değişim' tartışmaları devam ederken, dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Buna göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'nin (SHP) yeniden kurulacağı öne sürüldü.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. 'CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız' demek ve bunun için bazı isimlere 'kuruculuk görevi' vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir. Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden hiçbir ders almadıkları ve “aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar almaya çalışmaları” gerçekten ilginç.. “SHP’yi kuracağım” diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini “birlik içinde” kazanmak zorundayız” diye yazdı. 

KARAYALÇIN'DAN AÇIKLAMA
Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karayalçın, şunları ifade etti: 

“Benim için kırmızı çizgi CHP'nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP'nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber SHP siyasete geri mi dönüyor; Son Genel Başkan Karayalçın... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:54:54