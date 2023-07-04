Tenkil Müzesi Gestapo Hapishanesi‘nde

Tenkil Müzesi, 10 Temmuz-30 Temmuz 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Frankfurt şehrinde 1890’dan itibaren hapishane olarak kullanılan, şuan bir hatırlama ve kültür merkezi olarak hizmet veren bir tarihi hapishanede sergi açacak.







"TENKİL FELAKETİ: Hatırlamak, Yüzleşmek, İyileşmek’’ başlıklı gezici sergi, insan haklarının dokunulmazlığına güçlü bir tanıklık etmenin yanı sıra, insanlığa karşı suç olarak kabul edilen sistematik insan hakları ihlallerinin unutulmasına karşı bir hafıza işlevi görmeyi amaçlıyor.





Temmuz ayında bu sergiye ev sahipliği yapacak olan Klapperfeld Hapishanesi, Nazi döneminde Alman Gizli Polis Teşkilatı tarafından kullanılmış ve mahzenlerinde işkence çığlıklarının yankılandığı bir mekan. 2010 yılından bu yana bu acı gerçeğin farkındalığını arttrımak için kendi daimi sergisi olan ve çeşitli anti-faşist faaliyetler için aktif olan bir Kültür Merkezi olarak yoğunlukla gençler tarafından kullanılan binanın hapishane mimarisi muhafaza edilmektedir.









Yüzlerce insanın toplama kamplarına gönderilmeden önce ki son durakları olan ve Frankfurt’un merkezinde olan bu hapishanede, Tenkil Müzesi de ziyaretcilerine sistematik insan hakları ihlallerinin insan onuruna yönelik nasıl ağır bir tahribata yol açtığını Tenkil Felaketi üzerinden anlatmayı hedeflemektedir.









Sembolik nesneler, kişisel anlatılar ve portreler kullanılarak bireysel hikayeleri mercek altına alınıyor. Aynı zamanda, tüm zorluklara rağmen insanlıklarını koruyan kurbanların mücadelesi ve umudu da vurgulanmaktadır.

Sergi esnasında gerçekleştirilecek 3 etkinlikle yaşanan Tenkil Felaketi’nin boyutlarına farklı açılardan ışık tutulacak:









10 Temmuz 2023, 19:00 – 21:00

• TENKİL FELAKETİ:

Türkiye'nin Mevcut Hükümeti Altında Sistematik Zulüm Ve Sürgün Edilme

15 Temmuz 2023, 16:00-18:00

• "Yolunuza koydukları taşlardan da güzel bir şey inşa edebilirsiniz." (Goethe)

- TENKİL FELAKETİ‘NİN GÜLEN HAREKETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

• Invisible Belgeseli Gösterimi

22 Temmuz 2023, 16:00-18:00

• TENKİL'de Medya ve Adalet - Tüm Muhalif Seslerin Susturulması

Serginin Açılış Saatleri:

Cuma 15:00-19:00

Cumartesi 12:00-18:00

Pazar 12:00-18:00





SERGİ ADRESİ

Ehemaliges Polizeigefängnis Klapperfeld, Klapperfeldstraße 5, 60313 Frankfurt am Main

